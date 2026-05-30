Güvenpark notları: “Kemal Bey artık bitmiştir…”

CHP lideri Özgür Özel’in çağrısı üzerine Kızılay’da hemen Güvenpark’ın yanında bulunan CHP Ankara İl Başkanlığı’nın “Bayramlaşma Mitingi”ni yerinde izledim.

TBMM Kavşağı’ndan Güvenpark’a doğru yürürken, Atatürk Bulvarı’nın her iki yanından insanlar akın akın miting alanına gidiyordu.

Kızılay Meydanı’na geldiğimde Güvenpark’ın bulunduğu alan, gerçekten iğne atılsa yere düşmeyecek şekilde tıka basa dolmuştu. Devasa alanda ayakta durabilmek için neredeyse boş yer yoktu.

Polis, bir yandan insanların üzerlerini, çantalarını kontrol ederek alan içine salarken, diğer yandan Ankara’nın en işlek meydanı Kızılay’da trafiğin aksamaması için önlemler almaya çalışıyordu.

CHP Genel Merkezi’nin önüne bedava otobüs, bol yiyecek ve para karşılığı cılız bir kitle toplanırken, Güvenpark’a yaşlısı, genci, hemen her kesimden insan kendi imkanlarıyla, ellerinde Atatürk, Türk, CHP bayrakları ve flamalarla gönüllü olarak gelmişti.

CHP Genel Merkezi önündekiler için “cılız” diyorum çünkü Genel Merkez önündeki bazı meslektaşlardan aldığım bilgiler de bunu doğruluyordu.

Bir meslektaş şunları söyledi:

“Genel Merkez’in önünü sağdan soldan toplama insanlarla doldurabildiler. Çoşku var mı dersen, bana göre yok.”



Kalabalık içinde zar zor, Özel’in konuşma yapacağı otobüsü görebilecek bir yer buldum.

Özellikle kadınların çokluğu dikkat çekiciydi. Yaşlı bir kadın elinde Türk bayrağını dalgalandırırken, “Kendim için değil, torunlarımın geleceği için buraya geldim” diyordu.

70’li yaşlardaki bir kadın da, 20’li yaşlardaki torunlarını arkasına takmış, çeke çeke Özgür Özel’i görmek için otobüsün bulunduğu yere gidiyordu.

Mitinge çocuklarıyla gelmiş olanların, çocuklarına Özel’i yakından göstermek için CHP İl Başkanlığı önündeki otobüse doğru yönelmesi de dikkat çekiciydi.

Mitinge katılan tüm il başkanları, ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları anons edilirken, alkışlar yükseliyor ancak insanlar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın anons edilecek isimler arasında yer alıp almayacağını merak eden cümleler kuruyordu.

Ne zaman ki Mansur Yavaş ismi anons edildi, Güvenpark’ta adeta yer yerinden oynadı.

Yavaş, otobüsün üstüne çıkıp halkı selamlamaya başladığında ortaya çıkan manzarayı gerçekten anlatmak zor.

Tüm bayraklar dalgalanınca, Güvenpark adeta gelincik tarlasına döndü. Özel’den önce konuşan, hemen kurultay talebinde bulunup, Özel’le birlikte kol kola Anıtkabir’e yürüyen Yavaş, bu tutumuyla açık şekilde tarafını belli etmiş oldu.

Yavaş konuşmak için eline mikrofonu aldığı sırada önümdeki yaşlı amcanın gür sesini duydum:

“Bu saatten sonra sen bitmişsin Kemal bey…”

Miting boyunca kaç kez “Hain Kemal” sloganı atıldı hatırlamıyorum.

Özgür Özel, “Hain Kemal” sloganları bir türlü kesilmeyince kalabalığı yatıştırmak için CHP’ye yapılan siyasi darbenin arkasında asıl Saray’ın olduğunu belirterek, insanları sakinleştirmeye çalışıyordu.

Güvenpark’tan bunun üzerine “Tayyip İstifa” sesleri yükselirken, bir süre sonra yeniden “Hain Kemal” sloganları başlıyordu.

Orta yaşlarda bir kadının, yanındaki gence, “Kemal denilince Mustafa Kemal anlaşılmaz di mi oğlum?” diye sorduğunu duydum.

O gencin yanıtı, “Merak etmeyin, herkes hangi Kemal’in olduğunu çok iyi biliyor” oldu.

“Kurultay” ve “İktidar” sloganları da Güvenpark’ı inletti.

Hem Özel’in söylediği, hem de Kılıçdaroğlu’na yakın isim Engin Altay’ın Murat Yetkin’e yaptığı açıklamadaki gibi, toplumda Kılıçdaroğlu’na öfke gerçekten çok büyük.

Kılıçdaroğlu ve şürekası bunu anlamakta ısrar ederse, söyleyeyim bu öfke duygusu her geçen gün daha da büyür ve önüne geçilemez hal alır.

Güvenpark’ta CHP’ye yapılan siyasi darbeye karşı çıkan tüm partiler temsil ediliyordu. Ellerinde DEM bayrağı bulunanları da gördüm.

Özgür Özel, konuşmasının sonunda Anıtkabir’i işaret edince, ben yazıyı yetiştirmek için eve doğru yönelirken, kendiliğinden Güvenpark’a gelen binler bu kez yine Özel’in peşine takılarak Anıtkabir’e doğru harekete geçmişti.