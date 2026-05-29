Bravoyu alan butlan 'İbrahim'i soramadı

Uğur ERGAN

Malum zat ve bir avuç şürekasının yaptığı rezaletlikleri görünce insan hangi birinden başlayacağını şaşırıyor.

Saray destekli darbe sonrası girdikleri CHP Genel Merkezi önünde güya “Haram para”dan kurtulup arınmaları için satışa çıkardıkları makam araçları, önce malum zat destekçisi gazeteci kılıklılar, ardından da iktidar medyası tarafından allanıp, pullanarak ortalığa sürüldü.

Çok geçmeden yapılanın yalan olduğu CHP lideri Özgür Özel’in İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın “X” paylaşımıyla ortaya çıktı.

Öylesine kuyruklu bir yalanmış ki, meğerse haram parayla alındı dedikleri araçlardan birisi malum zatın talimatıyla alınmış ve kullanılmış.

Yalan ortaya çıkınca yandaş medyadan basın danışmanı diye alınan şahıs da utanmadan araçların sembolik olarak sergilendiğini söylemesin mi...

Pes ki pes…

Neymiş, satılacak bu araçlardan elde edilecek gelir de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlanacakmış.

ÇYDD kendisinden bekleneni yaparak, çağdaşlık karşıtı bir anlayışın darbesiyle CHP’nin başına geçene gereken yanıtı verdi.

Bu ülkede Cumhurbaşkanı seçilen kişi için bile YSK tarafından mazbata düzenlenir ve mazbata Cumhurbaşkanı seçilen kişi yemin etmek için kürsüye çıktığında kendisine TBMM Başkanı tarafından teslim edilir.

Ancak malum zatın yaptığı açıklamadan anlıyoruz ki, ona göre CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturmak için mazbatanın da önemi yok.

Ondan sonra da “Harama karşı mücadele ediyoruz” de…

Hadi oradan, bundan daha iyi haram yeme mi olur?..

Kıvırmada da üstlerine yok.

Önce 1 Haziran pazartesi günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) toplanacağına dair resmi başvuruyu yaptılar.

Toplantıda PM olağanüstü kurultay sürecinin takvimini belirleyecekti.

Ancak gördüler ki, PM’de ağırlık Özel tarafında, hemen hızla U dönüşü.

Gerekçe de hazır:

“Dilekçenin verildiği Ankara 3. Genel İcra Dairesi’nin tebligatını tüm üyelere ulaştırma süreci tamamlanmadı.”

Özgür Özel’in dediği gibi niyet kurultay yapmak değil, CHP’yi AKP eliyle iğdiş edilmiş olarak seçimlere götürmek olduğu için, daha birçok tebligat ulaşımı bahane olarak karşımıza çıkar.

Malum zatın asla kurultaya gitme gibi bir derdinin olmadığını, 25 yıl boyunca FETÖ’nün yayın organında köşe yazan, şimdilerde ise iktidar destekçisi “star.com.tr”de yazan Hüseyin Gülerce, geçen Çarşamba günü şöyle dile getirmiş:

“Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığı, yeniden genel başkan seçilmek için kabul etmedi(...)Kılıçdaroğlu da biliyor, şimdi kurultay toplansa Özgür Özel seçilir(...)Kılıçdaroğlu, mıntıka temizliği, kendi tabiriyle arınmak için geldi. CHP'yi arındırma hedefinde Özgür Özel ekibinin tasfiyesi var. Ve bunu yapacak...”

Dün bayramlaşmak için AKP’yi malum zat adına ziyaret eden heyete başkanlık eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın, AKP’li Hüseyin Yayman’dan “Bravo” alacak kadar iktidara övgüler yağdırması da, mutlak butlanın arkasında kimin olduğunu ve kime yaradığını göstermesi açısından yeter de artar bile.

Kasap’ın aklına Afrika’da olan biten gelmiş ama nedense Trump’ın Türkiye’ye “İsrail’le İbrahim Anlaşmalarına katılacaksın” dayatması gelmemiş.

Ne ilginç değil mi?