Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in mitinginin yasaklanmasını mı istedi? İşte iddialar ve yanıtlar
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Lideri Özgür Özel'in yarın gerçekleştireceği bayramlaşma etkinliğini engellemek için Ankara Valiliği'ne yazı gönderdiği iddia edildi. Söz konusu iddiaya ilişkin Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden açıklama geldi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Tartışmalı 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in 30 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştireceği bayramlaşma etkinliğini engellemek için Ankara Valiliği'ne yazı gönderdiği öne sürüldü.
KILIÇDAROĞLU ÖZEL'İN MİTİNGİNİ ENGELEMEK İÇİN YAZI MI GÖNDERDİ?
İktidara yakın medya organlarından TGRT'nin Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'nun son hamlesini şu ifadelerle duyurdu:
"CHP Genel Merkezi, Özgür Özel ve arkadaşlarının yapmak istediği mitingin engellenmesi için Ankara Valiliğine başvurdu."
Atik'in iddiasına ilişkin Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden açıklama geldi.
TV100 yayınında konuşan Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile görüştüğünü ve CHP Genel Merkezi'nin Ankara Valiliği'nden herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi