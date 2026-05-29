Ahmet Hakan dayanamadı, yazdıkça yazdı! Bu sözler Kılıçdaroğlu cephesinin başına kaynar sular dökecek

CHP Genel Merkezi önüne “haram araç” iddiasıyla çekilen otomobiller tartışma yarattı. Araçların iddia edildiği gibi alınmadığının ortaya çıkması ve “sembolikti” savunması sonrası Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu ekibini peş peşe hata yapmakla eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin 'haram araç' hamlesinin 'yalan' çıktı. CHP Genel Merkezi önüne çekilen araçların 'haram' para ile alınmadığı ortaya çıktı. Hatta bir aracın Aziz İhsan Aktaş'tan alınıp Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edildiği öğrenildi.Kılıçdaroğlu'nun danışmanı da 'Onlar sembolikti' deyince Hürriyet'in yazarı Ahmet Hakan dayanamadı yazdı. Hakan, Kılıçdaroğlu ekibinin hata yapmaya doyamadığını ifade etti:

"HATA YAPMAYA DOYAMIYORLAR"

"KILIÇDAROĞLU ve ekibi, hata yapmaya doyamıyorlar.


“Hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyoruz, şöyle okkalı bir çıkış yapalım da havayı değiştirelim” diyerek...

Üzerlerine “Haram parayla alınmıştır” yazan iki arabayı partinin önüne çektiler.

*

Fakat o da ne!

- Meğer partinin önüne çekilen iki araç da “haram parayla” satın alınmamış.

- Meğer Kılıçdaroğlu’nun ekibi, o iki aracı “sembolik” olarak partinin önüne çekmiş.

*

İletişimin altın kuralı şudur:

Okkalı bir çıkış yapacaksan, yaptığın çıkışın altı okkalı bir şekilde dolu olacak.

*

Aksi takdirde yaptığın sadece ve sadece okkalı bir fiyasko olur."

Hakan, Kılıçdaroğlu'nun CHP'li Adan Beker'i hedef almasını da yazısında konu edindi. Hakan, Beker'in geri adım atmayarak Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kanıtlamakla sorumlu olduğunu belirtip aksi takdirde istifa etmesi gerektiğini çağrısını da hatırlattı.

Hakan, Kılıçdaoroğlu cephesinin Beker gibi meydan okuyamadığını belirtti:

"KEMAL Kılıçdaroğlu, Adnan Beker için “Militanlarıyla partiye gelip taş attırdı” demişti.

*

Beker de şöyle yanıt verdi:

*

“İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkili tüm merciler gerekli incelemeyi yapsın. Eğer yanımda en ufak bir taşkınlık çıkaran üçüncü bir şahıs tespit edilirse milletvekilliğimden istifa edeceğim. İddiasını ispat edemezse Kılıçdaroğlu’nu butlanla oturduğu o koltuktan derhal istifaya davet ediyorum.”


Kılıçdaroğlu ekibi iyi baksın Adnan Beker’e!

Nasıl da meydan okuyor, okuyabiliyor. Kendine güvenen işte tam da bunu yapar.

*

Özgür Özel ve ekibi, Kılıçdaroğlu destekçilerine “mafya, bar fedaisi” dediğinde...

Kılıçdaroğlu’nun ekibi de işte böyle meydan okumalıydı, okuyabilmeliydi."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
