CHP Lideri Özgür Özel 'den haram araç' iftirasına çok sert yanıt verdi

CHP Lideri Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önüne çekilen iki araç hakkında ilk kez konuştu. Özel, araçlardan birinin Aziz İhsan Aktaş'tan alınıp 2022'de Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edildiğinin ortaya çıkmasının ardından gelen U dönüşü sonrası sessizliğini bozdu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP Genel Merkezi'ne polis girmesinin ardından destekçileri CHP Genel Merkez binası önüne iki araç çekti. Araçların plakalarına Aziz İhsan Aktaş ve Özkan Yalım yazıldı. Araçların haram parayla satın alındığı iddia edilip satışa çıkarıldığı yazıldı.

CHP Lideri Özgür Özel'in kurmayı Özgür Karabat da şok bir açıklama yaptı. Karabat, araçlardan birinin Aziz İhsan Aktaş'tan satın alınıp Kılıçdaroğlu'na verildiğini söyledi. Bu açıklama üzerine Kılıçdaroğlu cephesi sessiz kaldı. Bir süre sonra açıklama yaptılar. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez, araçların "sembolik" olduğunu iddia etti.

Karabat, "Sayın Kılıçdaroğlu, Çubuk'ta saldırıya uğradıktan sonra, Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul'dan, Aziz İhsan Aktaş'tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullanımına sunmuştur." derken, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez, "Hiçbir şaibe yoksa bu CHP'nin öz malıdır, otoparkında durur. Biz burada riski göstermek için sergilemeyi yaptık" dedi.

ÇOK SERT YÜKLENDİ

CHP Lideri Özgür Özel de bu durum hakkında çok sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanının iktidar medyası TGRT'de yorumculuk yaptığını hatırlatan Özel, şunları ifade etti:

“O çok korkunç bir şey. En büyük üzüntümü bu süreçle ilgili ifade edeyim, hadi bu butlan kararı oldu, bu butlan kararını reddetmek, hani Hikmet Çetin dedi ya size, ‘Buraya getirirlerse reddederim, kapıda dururum, kimseyi sokmam, partiyi seçilmemiş kimse yönetemez.’ Partiyi seçilmeden yönetmeyi kabul etmek ayrı bir şey de yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve birçok içerideki tutuklu arkadaşımıza haysiyet cellatlığı yapan birisini ve bunu yapan kanalı, TGRT’yi koordine eden birisini tutuk da basın danışmanı yaparsanız… Onun bir tane amacı var baştan beri. O CHP’ye zarar verecek. Ve gitmiş, oraya iki araba koymuş, bir sürü iftirayı gerçekmiş gibi sunmuş paylaşmış. Koyduğu arabalardan birisi Kemal Bey zamanında alınmış, diğer bir tane araç bundan birkaç ay önce alınmış daha yapılmamış. Yalan, yanlış şeyler yazmış. Hele hele Aziz İhsan Aktaş meselesi, biz yıllarca bir şey demedik, Kemal Bey bir zırhlı araç getirmiş İstanbul’dan kullanılmış. Biz hiç görmedik. Biz hiç görmeden devir teslimden sonra da bir milletvekili alıp İstanbul’a götürmüş o aracı. O da dün çıktı ortaya. Aziz İhsan Aktaş’tan bir araç tahsisi varsa geçtiğimiz, bizim yönetimimizden önceki dönemde yapılmış bir şey bir zırhlı araç meselesi. Bunların hepsi ortaya çıkmış diyor ki ‘Ya ben o araçları misalen seçtim, böyle bir şey varsa diye söyledim.’ Ya Cumhuriyet Halk Partisi’ne böyle bir haysiyet suikastini, yeni yönetimin TGRT’den gelme CHP düşmanı basın danışmanı yapabilir. Zaten bu yapar yani başkası yapabilir mi? Partiyi seven biri yapmaz, Kemal Bey’i seven biri yapmaz. İnsan olan yapmaz bunu yani. Olacak şey değil. Sanki TGRT’de bir gecelik yalan haber yaparmış gibi partinin tabelasının önünde, partinin araçlarıyla ve söylediği iki şey de yalan çıkınca, ‘Biz bunu içerden rastgele iki araç seçtik, varsa diye, Kemal Bey araştıracak.’ Utanç duydum, gerçekten olacak iş değil. Kılavuzu karga olanın, basın danışmanı TGRT’den olanın başına böyle şeyler gelir. Ama hepimizi kahreden bir durum oldu.”