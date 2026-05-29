Halk TV Siyaset Özel ve İmamoğlu'na halk desteği düşmeyince TGRT temsilcisi sinirlendi! Büyük itiraf

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP’deki butlan tartışmalarını değerlendirirken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun güçlü halk desteğine sahip olduğunu itiraf etti.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı geldiği savunulan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Fatih Atik, butlan sürecini konuşurken CHP Lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kamuoyundaki desteği itiraf etti.

İktidar medyasından TGRT'nin Ankara temsilcisi Atik, Özel ve İmamoğlu’nun uzun süredir yüksek oy oranlarını koruduğunu belirterek şunları söyledi:

“Çok ciddi bir halk desteği var Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun. Gerçekten var yani, bunu görmek lazım. Oyları aylardan beri yapılan anketlerde yüzde 30'un altına düşmüyor. Üstünde var, altında var, değişiyor oranlar. Yani ve Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar onların iddia ettiğine göre başarılı olmayan bir siyasetçiyse, neden ayrılıp gitmiyorsunuz? Kurun partinizi, milyonlarca insan destekliyor sizi.”

OYLARI DÜŞMEDİ CHP'DE KALMALARINDAN RAHATSIZ OLDU

Atik, CHP Lideri Özgür Özel’in parti içinde mücadele yürütmesini de eleştirdi.

Atik, “Neden ayrılıp gitmiyorsunuz? Kurun partinizi. Milyonlarca insan destekliyor sizi. Hani parti hazırdı. Gidin orada çalışın” ifadelerini kullandı.

