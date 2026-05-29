Kılıçdaroğlu'na yakın Engin Altay'dan butlan çıkışı! Tepki öngörülenden çok fazla

İstinaf mahkemesinin CHP’nin 2023 kurultayına ilişkin iptal kararının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti yönetimini devralma sürecinde adı yeni Merkez Yönetim Kurulu’nda geçen Engin Altay, böyle bir görev almak istemediğini açıkladı. Altay, süreçte partinin “çok ağır hasar” aldığını belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in birlikte hareket etmesi gerektiğini savundu.

YetkinReport’a konuşan Altay, CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesine karşı çıktığını belirterek, “Polis ablukası başladığı anda Gürsel Erol ve Ali Öztunç’la beraber Ankara Emniyeti marifetiyle partiye girilemeyeceğini, girilmesinin yanlış olacağını söyledik” dedi.

Mutlak butlan kararı Cumhuriyet Halk Partisi’nin içine atılmış pimi çekilmiş bir bombaya dönüştü. Bir gün önce milletvekilleri olarak Kemal Bey ile toplanmıştık, polis müdahalesi konusu açılmadı; açılsa karşı çıkardım. Polis ablukası başladığı anda Gürsel Erol ve Ali Öztunç’la beraber Ankara Emniyeti marifetiyle partiye girilemeyeceğini, girilmesinin yanlış olacağını söyledik. Onlar Parti Meclisi üyesi olmaları sıfatıyla MYK’da görev almayacaklarını telefonla bildirdiler. Ben X mesajı yazdım.

Kılıçdaroğlu’nun 20 Mayıs’taki video mesajını desteklemediğini de ifade eden Altay, şunları belirtti:

Ben Kemal Bey’in video mesajını repost etmedim. Oğuz Kaan Salıcı, Uğur Bayraktutan, Enis Berberoğlu da öyle. Gürsel Erol ve Ali Öztunç etmişlerdi ama polis konusuna onlar da karşı çıktı.

Kemal Bey’e yönelik tepki öngörülenden çok büyük. Ama her şeye rağmen orta yerde bir cenaze var. Bu cenazeyi Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu bir araya gelerek kaldırır, kaldırmalıdır. Bu süreçte partimiz çok ağır hasar aldı bunu bir trafik kazası gibi düşünürsek hepimizin görevi; başta her ikisinin. Görev aracın pert olmamasını sağlamak ve hasarı onarmaktır.

"ŞİMDİ SADECE CHP'Lİ OLMA ZAMANI"

Elbette. Sorunun hem siyasi hem hukuki boyutu var. Ama şimdi sadece Cumhuriyet Halk Partili olmanın zamanı. Parti’de yaşananlara kimse benden daha çok üzülüyor olamaz; hepimiz çok üzülüyoruz. Bütün CHP’lilerin görevi partiye yönelik kurulan bölünme tuzaklarını ve hayallerini püskürtmektir.

Altay konuşmasına şu sözlerle devam etti: