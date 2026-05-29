Son Samuray da Sultanlar Ligi'nde: Bir büyük transfer daha
Sultanlar Ligi'ne yıldız yağmaya devam ediyor. Japonlar'ın 'Son Samuray'ının transferi de açıklandı.
Sultanlar Ligi'ne dünyaca ünlü bir yıldız daha geliyor. Eczacıbaşı Dynavit, son günlerdeki flaş transferlerine bir yenisini daha ekledi.
Selin Adalı, Camilla Weitzel ve Aleksandra Uzelac'ı son 3 gün içinde peş peşe açıklayan Eczacıbaşı Dynavit, bu kez de Japonlar'ın "Son Samuray"ı dünyaca ünlü yıldız Mayu Ishikawa'ı da kadrosuna kattı.
25 yaşında ve 1.78 boyundaki oyuncu smaçör olarak görev yapıyor.
Avrupa'ya 2023-2024 sezonunda İtalya'nın Firenze takımına transfer olarak adım adan Mayu Ishikawa, ardından İtalya'nın güçlü takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya geçti.
Japon Milli Takımı'nın değişmez oyuncularından olan Mayu Ishikawa, 2025 Dünya Şampiyonası'nda en iyi smaçör seçilmişti.
Mayu Ishikawa, İtalya Ligi'nde oynadığı sürece gösterdiği performansla her sezonun en iyileri arasına girdi.