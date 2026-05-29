Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! O PM üyesi de safını belirledi

CHP'ye yönelik kurultay davasında "mutlak butlan" kararı çıktı. Mahkeme, CHP lideri Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini "tedbiren" görevden uzaklaştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ise yeniden göreve döndü.

Mahkemenin göreve iadesine karar verdiği isimlerden CHP PM Üyesi Yaşar Seyman görevi kabul etmeyeceğini açıkladı.

Seyman, "Bugün yaşanan hukuksuzluğu kabullenmem söz konusu bile olamaz! Çünkü demokrasi yalnız sandık değildir; demokrasi aynı zamanda vicdandır, hukuk duygusudur, mücadele ahlakıdır" dedi

'KINIYORUM'

Seyman'ın konuyla ilgili Gazete Pencere'de kaleme aldığı açıklaması şöyle:

"Bazı gazeteler, bana sormadan, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeleri arasında 'tarafsız kaldığım' yönünde bir haberle algı yaratmaya çalışıyor.

Bunu kabul etmiyor, bu yaklaşımı açıkça kınıyorum.

'Mutlak Butlan' kararının çıktığı günden bu yana hiçbir gazeteci beni arayıp düşüncemi sormadı. Sorulmayan bir sözün yerine yorum yazıldı. Sessizliğime anlam yüklendi. Oysa benim yaşamım boyunca en uzak durduğum şey tarafsızlık oldu.

'Ne sendikal mücadelemde ne siyasi yaşamımda ne de yazın dünyasındaki yolculuğumda… Ben her zaman demokrasiden, emekten, özgürlükten yana taraf oldum. Genç bir sendikacı olarak Aziz Nesin’le birlikte ‘Aydınlar Dilekçesi’ne imza atan, Uğur Mumcu’yla Zonguldak’ta madenci yürüyüşünde omuz omuza yürüyen, Yaşar Kemal’le ‘Düşünce Özgürlüğü’ için kol kola yollar aşan, Tarık Akan’la Ankara’nın ayazında Tekel İşçileri için yürüyen bir insan tarafsız olabilir mi?Benim tarafım dün de belliydi, bugün de bellidir. Parti Meclisi üyeleri arasında belki de en eski CHP’lilerden biriyim. Benim tarafım kişiler değil; Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

'VİCDANIM RAHAT'

Cumhuriyet’in 75. yılında seçilen 75 kadından biri olarak taşıdığım sorumluluğun her zaman farkında oldum. Rahmetli dostum Türkan Saylan’ın söylediği gibi: 'Bu Cumhuriyet’e borcumuz var.' CHP’nin ilk kadın genel başkan yardımcısıyım… Ne milletvekilliği ne belediye başkanlığı ile ödüllendirildim. Buna karşın kırılmadan, küsmeden, yılmadan CHP üyeliğinin onurunu taşımaya sürdürüyorum.

Vicdanım rahattır.

Asıl soru şudur: Partinin yolunu navigasyonla öğrenenleri milletvekili, belediye başkanı yapanların vicdanı rahat mı?

Yılların emeğini, alın terini, mücadele tarihini görmezden gelenler bugün böyle bir algı yaratmaya çalışıyor. 4- 5 Kasım 2023 Kurultayı’yla birlikte aktif parti siyasetinden çekildim. Zihinlerde yere eden 'Bir kelebek kadar ömrüm olsa örgütlü yapılarda tüketirim' sözümle üyesi olduğum demokratik kitle örgütlerinde çalışmamı sürdürdüm.

Yıllarca PEN’in Ankara temsilciliğini yaptım. Kendime başka bir yol açtım. Edebiyatın, düşüncenin, sözün yoluna girdim. Bu süreçte iki edebi kitap yazdım.

Son kitabım 'Gönül Gördü Dil Söyledi/ Aşık Veysel' ilgiyle karşılandı. Yaşamım mitinglerde, yürüyüşlerde, grev boylarında geçti. Konferanslara gittim ve gidiyorum. Barışı, demokrasiyi, kadın haklarını anlattım ve anlatmayı yaşamım boyu sürdüreceğim.

'HUKUKSUZLUĞU KABULLENMEM SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ'

'Okudum, yazdım, ürettim. Ve bu huzurlu oldum. Bugün yaşanan hukuksuzluğu kabullenmem söz konusu bile olamaz! Çünkü demokrasi yalnız sandık değildir; demokrasi aynı zamanda vicdandır, hukuk duygusudur, mücadele ahlakıdır!

Bu nedenle demokrasi mücadelemi yine partimin içinde sürdürmeye, Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşımak için emek vermeye çalışacağım.

Selam olsun demokrasi mücadelesi verenlere…

Selam olsun susmayanlara! Selam olsun Cumhuriyet’e borcunu unutmayanlara…"