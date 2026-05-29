İtalyan efsanesini Türkler dağıttı: 1'er 2'şer çorap söküğü gibi geldi

İtalya'ın efsane takımı Türk baskısına direnemedi, oyuncularını 1'er 2'şer kaybetti.

Vodafone Sultanlar Ligi, dünya voleybolunda en ilgi çeken organizasyonlardan oldu. Adeta yıldızlar karması haline gelen takımlar arasındaki rekabet üst düzeye ulaştı. Bunda şampiyonluklara ambargo koyan VakıfBank'a diğer takımların yetişmek istemesi önemli rol oynadı.

Türk takımlarının baskısından en çok yarayı İtalya'nın efsane kadın voleybol takımı Scandicci aldı. Scandici, yıldızlarını 1'er 2'şer kaybetti.

Dağılma takımın gözbebeği olan ve İtalya Milli Takımı'nın yıldızı Alessio Orro ile başladı. Alessio Orro'nun takımdan ayrılması hiç düşünülmüyordu. Ancak olanlar oldu ve Alessio Orro, Fenerbahçe'nin teklifine direnemedi. Takımından ayrıldı, Fenerbahçe'nin formasını giydi.

Peşinden Galatasaray devreye girdi. Hedefte yine Scandicci vardı. Sarı kırmızılı takım da Myriam Sylla'ya gözünü dikmişti. O da Alessio Orro gibi dayanamadı. Teklifi kabul etti ve Galatasaray'a "Evet" dedi. Geçen sezon da başarılı bir dönem geçirdi.

Ve şimdi... VakıfBank'ın ezeli rakibi Eczacıbaşı Dynavit devreye girdi bu kez. Hedef gelecek sezon VakıfBank'ı geçmek olunca yine gözler Scandicci'ye dikildi. Üstelik bu kez 1 değil, 2 yıldız hedefti.

Önce Ekaterina Antropova... Ayrılmayacağını bildirse de Eczacıbaşı'nın el yükseltmesi sonucunda "Evet" dedi. 23 yaşında ve 2.02 boyundaki yıldız oyuncu her sezona damgasını vurduğu İtalyan Ligi'nden koptu. Gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit forması giyeceğini de duyurdu.

Ve son bomba. Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında Alman orta oyuncu Camilla Weitzel’i kadrosuna kattı. O da Scandicci'nin temel direklerindendi. 2000 doğumlu, 1.95 oyunda. Görevi orta oyuncu.

Şöyle açıkladı Eczacıbaşı Dynavit bu transferi: Kulüp kariyerinde Almanya Bundesliga, Almanya Kupası, CEV Challenge Kupası, CEV Kupası ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonlukları yaşayan Weitzel, İtalya Serie A1 ve CEV Şampiyonlar Ligi deneyimiyle takımımıza katılmıştır. Almanya Milli Takımı formasıyla Voleybol Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Elemeleri gibi önemli organizasyonlarda mücadele eden Weitzel; 2025 AIA AeQuilibrium Kupası’nda MVP, 2022/23 CEV Challenge Kupası’nda En İyi Hücum Eden Oyuncu ve 2019/20 Almanya Kupası’nda MVP ödüllerinin sahibi olmuştur. Camilla Weitzel’e kulübümüze hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz."

Daha sırada kim var; bilinmiyor. Ama transfer çalışmaları da sürüyor. Öyle görünüyor ki gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde kıran kıran maçlar oynanacak, rekabet bambaşka bir seviyeye taşınacak.

