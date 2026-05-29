A Milli Takım'da 9 kadro dışı: Kritik gün 1 Haziran

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken, kritik gün yaklaşıyor.

Milliler 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynayacak, ardından ABD'ye gidecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella, milli takımın geniş kadrosuna 35 futbolcu çağırdı. Milliler hazırlıklarını 35 futbolcuyla sürdürüyor. Ancak bu sayı 26'ya düşecek. Çünkü Dünya Kupası'na katılacak takımların kadrosu 26 kişi olacak. 1 Haziran'da karar verilip, kadro FIFA'ya bildirilecek. FIFA da Dünya Kupası'na katılacak 48 takımın 26'şar kişilik kadrolarını 2 Haziran'da duyuracak.

A MİLLİ TAKIM GENİŞ KADROSU

Kaleci

Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray) Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha

Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet

Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

MONTELLA SEÇECEK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella 1 Haziran'da son kararını verecek. Ve bu kadrodan 9 isim kadro dışı kalıp elenecek.

Milli takım Dünya Kupası'ndan önce ABD'de Venezuella ile bir de hazırlık maçı oynayacak.