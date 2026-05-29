CHP Gençlik ve Kadın Kolları Özel ile bayramlaşmaya çağırdı
CHP Gençlik ve Kadın Kolları ortak açıklama ile Özgür Özel'in Ankara İl Başkanlığında yapacağı bayramlaşma programına çağırdı.
Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, saat 14.00’te CHP Ankara İl Başkanlığı binasında partililerle bayramlaşacak. Özel’in çağrısında, “Birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizi büyütmek için bayramın dördüncü gününde Ankara İl Başkanlığı’mızdayız” ifadelerine yer verildi.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise aynı saatte halk buluşması gerçekleştireceği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gitmesinin beklendiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs’ta gazetecilerle yaptığı bayramlaşmada, düzenlenecek buluşmada “birçok şeyi açıklayacağını” ifade etmişti.
Öte yandan CHP Gençlik Kolları ve Kadın Kolları da CHP Genel Merkezi girişine, Özgür Özel’in Ankara İl Başkanlığı’nda gerçekleştireceği bayramlaşma programına çağrı yapan pankart astı.
Yapılan açıklamada, “Şu anda kayyım yönetiminin biber gazıyla, copla, plastik mermiyle bizleri çıkarttığı Genel Merkez’in önündeyiz. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte yarın saat 14.00’te tüm yurttaşlarımızı Güvenpark’a bekliyoruz” denildi.