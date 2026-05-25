Kurumlar önemli sorunlarla karşılaştıklarında ortak akılla çözüm ararlar.

Ortak akıl, çeşitli düşüncelerin toplanması, ortak noktalarının birleştirilmesiyle çözüm yolunu bulmak için kullanılır.

CHP de karşılaştığı soruna ortak akılla bir çözüm üretebilirdi.

Ancak öyle olmadı.

CHP Genel Merkezi’nden dün yansıyan görüntüler çok üzücüydü.

Saatler süren bu görüntüler tam da iktidarın CHP’de görmek istediği türdendi.

İktidar, birinci parti konumundaki CHP’yi durdurmak için iç kavgaya tutuşmalarını, kutuplaşmalarını, içinden bir parti daha çıkmasını, böylece bölünerek güç yitirmesini hedefliyordu.

Bu nedenle dünkü görüntüler en çok iktidarı memnun etmiştir.

Oysa bu görüntüler verilmeyebilirdi.

CHP ortak aklı devreye sokabilirdi.

En iyi çözüm bu olurdu.

Ancak bir araya gelemediler ve dünkü görüntüler yaşandı.

CHP, Atatürk’ün “iki eserimden biri” dediği partidir.

Atatürk’ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran partidir.

Bu nedenle tarihi sorumluluğu vardır.

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, temel niteliklerinden hızla uzaklaştırıldığı bir dönemde CHP’nin yapması gereken bölünmek değil, birlik, bütünlük içinde yürümek, iktidar olmaktır.

İktidar olunca da ilk işi Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yeniden inşa etmek, laik, demokratik, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, kadın-erkek eşitliğine yeniden kavuşturmaktır.

Türkiye bugün laiklikten, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığından, sosyal devlet ilkesinden kadın-erkek eşitliğinden çok uzaklaştırılmış durumdadır.

AK Parti iktidarı boyunca bu nitelikleri silikleştirilmiştir.
Türkiye bugün, yasama, yürütme, yargı erklerinin cumhurbaşkanı-hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı’na fiilen bağlandığı bir rejimle yönetiliyor.

Türkiye, sosyal devlet ilkesinin gereklerinin yerine getirilmediği, yoksul kesimlere oy karşılığı lütuf gibi yardımların yapıldığı, fakirden alınıp zengine kaynak aktarıldığı, gelir dağılımının her yıl daha çarpık hale geldiği bir duruma getirildi.

Bu nedenle CHP’nin birinci görevi iktidar olup bu gidişi durdurmak, tersine çevirmektir.

Avrupa Birliği’ne tam üye adayı bir ülkeye yakışır niteliklere kavuşturmaktır.

Bu hedefe doğru birlik, beraberlik içinde yürümek gerekirken, parti içi iktidar çatışmasına düşmek yapılabilecek en büyük hatadır.

İktidarın CHP’yi böyle görmek istediği, bunun için her yola başvurduğu gerçeği ortadadır.

Bu nedenle CHP zaman yitirmeden birlik ve beraberliğini sağlamalı, gerçek hedefine yönelmelidir.

Bunun için de ortak aklı devreye sokmalıdır.

