Ölüm ile Yaşam Arasında Bir Film: Kirazın Tadı (Tatlı Bir Varoluş Hikâyesi)

“Bütün güzel şeyleri bize toprak verir. …

Bütün güzel şeyler toprağa geri döner.”

(Kirazın Tadı/Abbas Kiyarüstemi)

Sevgili okurlarım,

Eğitimci olmak benim için yalnızca mesleki bir kimlik değil, adeta bir ontoloji meselesi.

Ancak ben üniversite eğitimimi de felsefe üzerine aldım. Felsefe eğitimi aldığım yıllarda, elbette bununla ilgili bir dersimiz olduğu için bu alana ayrıca yoğunlaşıyordum. Bugün de hâlâ bu alanla ilgili filmleri ve kitapları ilgiyle takip ediyorum.

Biraz ülkedeki kaostan kaçmak biraz da alanıma yönelmek için dün akşam uzun zamandır izlemek istediğim İranlı ünlü yönetmen Abbas Kiarostami’nin Kirazın Tadı filmini izledim.

Ve film üzerine zihnimde oluşan bazı notları sizinle paylaşmak istedim.

Film, intihar etmeye karar veren Bay Badii’nin intihar ettikten sonra onu para karşılığı gömmeye ikna etmek için birini arama hikâyesi. Kahramanımız yol boyunca üç kişiden yardım ister: bir asker korkup kaçar, Afgan bir ilahiyat öğrencisi dini öğretiler nedeniyle teklifi kabul etmez, Türk bir tahnitçi ise yaşamla ilgili ilginç deneyimlerini ve ikna edici sözlerini paylaşmaya çalışır. Adam Tahran’ın çevresindeki toprak yollarda arabasıyla dolaşır ve öldükten sonra kendisini gömecek birini arar.

Ana karakterin ölmek isteme nedenini film açıkça göstermez. Bu yüzden hikâye bireysel bir dram olmaktan çıkıp evrensel bir varoluş sorgusuna dönüşür. Çünkü eğer Bay Badii’nin sebebi filmde verilmiş olsaydı, izleyiciler olarak biz onun yalnızca kişisel hikâyesini izlemiş olurduk. Oysa film öyle kurgulanmış ki, Bay Badii’nin yüzünde tek bir bireyin değil, yaşamla bağını yitirmiş herkesi gösterir.Filmin sonunda ne ölmeye ne de yaşamaya dair kesin bir cevap verilir; izleyici belirsizliğin tam ortasında, varoluşun çıplak sorusuyla baş başa bırakılır.

“Kendimi mi öldürsem, bir fincan kahve mi içsem?”

(Albert Camus – Yabancı)

Filmde Albert Camus’nün düşüncelerini de sahnede görmek mümkündür. Camus’ye göre insan, hayatın anlamsızlığıyla yüzleştiğinde “absürd” yani saçma olanla karşılaşır. İnsan anlam arayışı içinde ilerledikçe, aslında tüm hazır anlamların dışına çıkar ve kendi varoluşunun yalın hâliyle başa kalır. Bu yüzden varoluş, çoğu zaman uzun sessizlikler, boşluklar ve durağan görüntülerle kendini gösterir; çünkü insanın kendini bulma süreci, dış dünyanın gürültüsünden geri çekilmesiyle mümkün olur.

Yabancı romanında beliren o meşhur varoluşsal gerilim “Kendimi mi öldürsem, yoksa bir fincan kahve mi içsem?” aslında insanın iç çatışmasını işaret eder. Kirazın Tadı bu gerilimi sahneye taşır. Çünkü maddi ve manevi birçok zorlukla karşılaşan birey, kimi zaman gitmekle kalmak ya da yaşamakla ölmek arasında sıkışıp kalır. Film bu çatışmayı görünür kılar. Bay Badii ölümün eşiğinde, zihninde ölüm düşüncesiyle dolaşırken, tahnitçi yani ölü mumyalama işini yapan yaşlı adamın anlattığı hikâyede kiraz ve dutların tadıyla yaşama nasıl bağlandığını hatırlatması, yaşam üzerine kurulan tüm soyut tartışmaları bir anda geri çeker ve bireyi ölümün sınırından yaşamın tarafına doğru yaklaştırır. Ölümle yaşam arasındaki seçim bazen bir tatla, bazen küçük bir anla, bir hatırayla, bir insanla ya da sıradan görünen herhangi bir şeyle belirlenir.

İşte Kiarostami’nin “kirazı” tam burada Camus’nün “kahvesiyle” buluşur. Çünkü hayat, büyük olaylardan çok küçük ama etkili anlarda ya da anılarda kendini yeniden hatırlatır. Bu bir kiraz, bir bardak çay, bazen sabah gün ışığının pencereye düşüşü, bir evladın gülümsemesi, anne sıcaklığı… Hepsi aynı şeyi söyler: Her şeye rağmen, hatta kendine bile rağmen devam et…

Filmde “kiraz” yalnızca bir meyve değil, varoluşun karşılığıdır. Hayatın anlamını arayan ya da yaşama tutunmaya çalışan bir adamın tutunduğu son daldır. İnsan yalnızca düşünen bir varlık değil; hisseden, koklayan, tadan ve bu duyularla yeniden dünyaya bağlanan bir varlıktır. Duygu dünyamız, düşünce dünyamızdan çok daha zengindir ve belki de daha “akıllı”dır. Bu yüzden tüm dünya üstüne geldiğinde bile yaşamın küçük ihtimallerine tutunur.

Kiarostami’nin filmi bize net bir cevap vermez. Yaşam mı, ölüm mü—bunu kesinleştirmez.

Ama belirsizliğin ortasında bırakırken bile yaşamın tarafında kalmanın insana dair en doğru tercih olduğunu sezdirir.

Ve belki de yalnızca ölüm sadece fiziksel anlamda değildir; bazen insan yaşamak istemediği bir hayatın içinde de sıkışır. Sadece biyolojik olarak değil, bulunduğu yerde, zamanda, düzende tutunamamak da bir varoluş meselesidir. Kimi insan ölümü değil, yaşadığı hayatın ağırlığını, sıkışmışlığını, yönsüzlüğünü taşımakta zorlanır. Gitmek istemek de bazen bir yok oluş isteği değil, başka bir yerde yeniden başlayabilme arzusudur.

Sizin kirazınız ne veya kim?

Ama bütün bu dağılmanın içinde bile değişmeyen bir şey var: hayat, en zor anlarında bile kendine küçük bir çıkış bırakır. Bazen bir kirazın tadı, bazen bir çayın buharı, bazen sabah pencereye düşen ışık… Hepsi aynı yere bağlanır: insanı tamamen kopmaktan alıkoyan küçük ama gerçek anlar.

Ve belki de en sonunda şunu söylemek gerekir: Kiarostami’nin bıraktığı o belirsizlikte bile insanın tarafı yaşamdır. Her şeye rağmen. Çünkü Cahit Sıtkı Tarancı’nın dediği gibi: “Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden.” Gün eksilmesin diye, acıyı, eksikliği, yorgunluğu kabul edip yine de günün ışığını istemek.

Yine de yaşamak , yeniden yaşanabilir bir hayatı aramak gerekir.

Kirazın tadı olmasa bile, bir bardak çay için bile uyanmaya değer bir dünya var.

Her sabah yeniden uyanmak, bütün sorulara ve sorunlara rağmen yaşamı seçmek…

“Kirazın Tadı” filmi bitti ve ben kalkıp bir demlik çay demledim.

Benim kirazım da “çay” demek ki…

Cemre'mi öptüm.

Türkiye Hepimizin,Eğitim Hepimizin...

Şahin AYBEK