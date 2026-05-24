Kılıçdaroğlu seçime kadar koltuğundan kalkmayacakmış! Planı TGRT temsilcisi anlattı
Tartışmalı mutlak butlan kararını gerekçe göstererek CHP Genel Merkezi'nin 'boşaltılması' için tebligat gönderen Kılıçdaroğlu'nun 'seçim' planını iktidar medyası TGRT'nin temsilcisi Fatih Atik anlattı.
Son yerel seçimde AKP iktidarını hezimete uğratan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yönetimindeki CHP hakkındaki tartışmalı butlan kararını Kemal Kılıçdaroğlu kabul etti.
AKP iktidarı medyasından TGRT'nin Ankara temsilcisi Fatih Atik de Kılıçdaroğlu'nun 'planını' aktardı.
"SEÇİME GÖTÜRECEK"
Atik'in aktardığı iddia şöyle:
"Yakın zamanda bir kurultay beklenmiyor. CHP’yi seçimlere Kılıçdaroğlu götürecek. Cumhurbaşkanı adayı kendisi olmayacak."
NELER YAŞANDI?
Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği tebligat üzerine bugün CHP Genel Merkezi'ne polis girdi. Polisin biber gazlı ve plastik mermili müdahalesinin ardından CHP'liler binadan çıkartıldı. CHP milletvekilleri de biber gazına maruz kaldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de genel merkez binasının önünde açıklama yaptıktan sonra TBMM'ye yürüyüş başlattı.
Dolu ve sağanak yağışın altında Özel kilometrelerce yürüdü. Özel'in arkasından on binlerce yurttaş geldi.
Özel, TBMM'nin karşısındaki Millî Egemenlik Parkı'nda konuştu. Vatandaşların katılımıyla konuşma mitinge dönüştü.