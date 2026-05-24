Son dakika | Özgür Özel Meclis'e yürüyor
Son dakika haberi... CHP Genel Merkezi önündeki polis müdahalesinin ardından Özgür Özel, partililerle birlikte TBMM'ye yürüyüş başlattı. Yürüyüşe müdahale edildi, Özgür Özel TOMA'nın üzerine çıkarak halka seslendi.
CHP Genel Merkezi önündeki polis müdahalesinin ardından Özgür Özel, partililerle birlikte TBMM'ye yürüyüş başlattı. Yürüyüşe müdahale edildi, Özgür Özel TOMA'nın üzerine çıkarak halka seslendi.
"TEBLİGATI YIRTTIM ATTIM
Yürüyüş devam ederken Halk TV'ye konuşan özel şu ifadeleri kullandı:
"Bizim kurulduğumuzda bir genel merkezi yoktu. Savaş meydanlarında kuruldu. Fikri çadırlarda gelişti. Meclis açıldı, meclisteki bir odayı kendine genel merkez saydılar ama ülkeyi hem kurtardılar hem cumhuriyeti kurdular. Çok meraklı olanlara 83 makam odamdan birini bıraktım şimdilik, geri almak üzere. İkincisine gidiyorum.
Adana'da, Edirne'de, Rize'de, Manisa'da, Ardahan'da, Şırnak'ta, Hakkari'de, Muş'ta, Konya'da... Bize masa çok, bize oda çok. Ama bize oda değil, bina değil; azim lazım, mücadele lazım, kararlılık lazım. Biz bu kararlılığı gösteriyoruz. Sandılar ki bir yandaş mahkemeden karar alacağız, partiyi teslim alacağız. Gördünüz, biz hiçbir şeyi öyle kolay kolay teslim etmeyiz.
Tebligat bizzat bana gelmedi ama toz duman arasında bir arkadaş tebligatı getirdi, gösterdi. Şöyle birinci sayfasını okudum, yırttım attım."
ÖZGÜR ÖZEL TOMA'NIN ÜZERİNE ÇIKTI
Yürüyüşe müdahale edildi, Özgür Özel TOMA'nın üzerine çıkarak halka seslendi.
"PARTİ BUGÜN ÇOK KÖTÜ BİR ZİHNİYETTEN ARINDI"
Sağanak yağışın altında yürüyüşü sürdüren Özel, Halk TV mikrofonuna şu açıklamayı yaptı:
"Dolu yağmamıştı, dolu da yağdı. Evet efendim. Vallahi burada bir kere şunu söyleyeyim; hani birileri "arınma arınma" diyor ya... Üstümüze sıktırdıkları biber gazından arındık yağmur sayesinde. Partide daha arınacak başka bir şey yok. Ekrem Başkan gibi çalışkan birinden, namuslu bir yöneticiden, Türkiye'nin umudu cumhurbaşkanı adayından da arınacak halimiz yok. Bundan sonra yol yürüdüğümüz aslan gibi arkadaşlarımızın hiçbirinden arınacak halimiz yok. Ama parti bugün çok kötü bir zihniyetten arındı. O kötü zihniyeti gerimizde bıraktık, Atatürk'ün kurduğu Meclis'e doğru yürüyoruz."
YAĞMUR ALTINDA YÜRÜMEYE DEVAM EDİYOR
Özgür Özel, Ankara'da başlayan kuvvetli sağanak yağışa rağmen Meclis'e yürüyüşünü sürdürüyor.
CHP'liler, sırılsıklam olduğu görülen Özel'e yaya olarak eşlik ederken bir yandan da araçlarla takip ediyor. Destek için çalınan korna sesleri duyuluyor.
Polis, Özgür Özel'e eşlik eden gruba zaman zaman müdahale etmeyi sürdürürken kısa süreli arbede yaşanmaya devam ediyor.
MECLİS'E YÜRÜYÜŞE BAŞLADI
Özel, bu konuşmanın ardından genel merkezden ayrılarak beraberindeki partililerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yürüyüşe başladı.
"BİZE KAYBETMEK YAKIŞMIYOR, İSYAN EDİYORUM"
Özgür Özel, genel merkez önünde toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada 14 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerini hatırlattı. Yenilgiyi kabul etmeyeceklerini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:
"14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 gününden beri ben bana yakışanı, mücadele arkadaşlarım bana yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Bize yenilgi yakışmıyor. Bize kaybetmek yakışmıyor. Atatürk'ün partisine teslim olmak yakışmıyor. Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle, Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum."
Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da değinerek, "Ben de, Ekrem Başkan da... 'Değişim' diye yola çıkan, burada gördüğünüz her bir partinin neferi de, ilk gün yola çıkamamışsa da değişimin samimiyetini, mücadelesini ve başarısını görüp ona katılan herkes, bir süredir kendine yakışanı yapıyor. Birileri de kendine yakışanı yapıyor." şeklinde konuştu.
"SABAHIN 7'SİNDE KRİMİNAL TİPLERİ TAKIP KAPIYA DAYANDILAR"
Genel Merkez önünde sabah erken saatlerde yaşanan olayların arka planını anlatan Özel, kurultay çağrılarına rağmen kapıya dayanıldığını belirtti:
"Bu baba ocağına, Atatürk'ün evine, hepimizin baba ocağına, ana kucağına... Bugün sabahın 7'sinde biz onlara, 'En kısa sürede kurultay ilan edin, bu sorun bitsin' deyip, öğlen 12'de 'Bunu konuşalım' demişken; sabahın 7'sinde arkalarına Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı. 80 yaşında bastonuyla burada direnen de, 16 yaşında Halkçı Liseli bir genç de kendine yakışanı yaptı."
"YETKİYİ AK PARTİ'NİN HAKİMİNDEN DİLENDİLER"
Yaşanan süreci partinin iktidara teslim edilme planının bir parçası olarak nitelendiren Özel, mahkemelere taşınan süreçleri eleştirdi:
"Yapmayın dedik. Partiyi, kişisel hırslarınızdan dolayı bir yenilgiyi kabul edemediğiniz için AK Parti'ye teslim etme planının parçası, öznesi olmayın dedik. Dinletemedik. Yalancıları, iftiracıları arabalarıyla mahkeme mahkeme gezdirdiler. Butlan kovaladılar. Delegeden vermediği yetkiyi AK Parti'nin hakiminden dilendiler. Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru... Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Ne o ya? Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul edecek miydik? Teslim mi olacaktık?"
BABA OCAĞINDA GAZ VE COP: SÖKÜP ATMAYA KALKTILAR, BİZ ZATEN SOKAKTAYIZ
Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi önünde partililere yönelik gerçekleştirdiği gazlı ve coplu müdahaleye tepki gösteren Özel, sözlerini şöyle tamamladı:
"Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara, baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp cop vurduranlara yazıklar olsun! Daha önce de söyledim. Ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar, nereye? Sokağa! Kardeşim, biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık!"
Açıklamasının sonunda muhalefet koltuğuna değil iktidara yürüdüklerini ilan eden Özel, "İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum, her akşam haysiyet cellatlığı yapanlara söylüyorum: Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır! İktidara yürümektedir! Yürüyor muyuz arkadaşlar? Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Butlancılığı, mağlubiyetle tatmin olanları, muhalefet koltuğuna talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar! Yürüyelim arkadaşlar!" çağrısında bulundu.