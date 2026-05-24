Son dakika | Özgür Özel Meclis'e yürüyor

Özgür Özel, genel merkez önünde toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada 14 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerini hatırlattı. Yenilgiyi kabul etmeyeceklerini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 gününden beri ben bana yakışanı, mücadele arkadaşlarım bana yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Bize yenilgi yakışmıyor. Bize kaybetmek yakışmıyor. Atatürk'ün partisine teslim olmak yakışmıyor. Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle, Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum."

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da değinerek, "Ben de, Ekrem Başkan da... 'Değişim' diye yola çıkan, burada gördüğünüz her bir partinin neferi de, ilk gün yola çıkamamışsa da değişimin samimiyetini, mücadelesini ve başarısını görüp ona katılan herkes, bir süredir kendine yakışanı yapıyor. Birileri de kendine yakışanı yapıyor." şeklinde konuştu.

"SABAHIN 7'SİNDE KRİMİNAL TİPLERİ TAKIP KAPIYA DAYANDILAR"

Genel Merkez önünde sabah erken saatlerde yaşanan olayların arka planını anlatan Özel, kurultay çağrılarına rağmen kapıya dayanıldığını belirtti:

"Bu baba ocağına, Atatürk'ün evine, hepimizin baba ocağına, ana kucağına... Bugün sabahın 7'sinde biz onlara, 'En kısa sürede kurultay ilan edin, bu sorun bitsin' deyip, öğlen 12'de 'Bunu konuşalım' demişken; sabahın 7'sinde arkalarına Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı. 80 yaşında bastonuyla burada direnen de, 16 yaşında Halkçı Liseli bir genç de kendine yakışanı yaptı."

"YETKİYİ AK PARTİ'NİN HAKİMİNDEN DİLENDİLER"

Yaşanan süreci partinin iktidara teslim edilme planının bir parçası olarak nitelendiren Özel, mahkemelere taşınan süreçleri eleştirdi:

"Yapmayın dedik. Partiyi, kişisel hırslarınızdan dolayı bir yenilgiyi kabul edemediğiniz için AK Parti'ye teslim etme planının parçası, öznesi olmayın dedik. Dinletemedik. Yalancıları, iftiracıları arabalarıyla mahkeme mahkeme gezdirdiler. Butlan kovaladılar. Delegeden vermediği yetkiyi AK Parti'nin hakiminden dilendiler. Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru... Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Ne o ya? Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul edecek miydik? Teslim mi olacaktık?"

BABA OCAĞINDA GAZ VE COP: SÖKÜP ATMAYA KALKTILAR, BİZ ZATEN SOKAKTAYIZ

Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi önünde partililere yönelik gerçekleştirdiği gazlı ve coplu müdahaleye tepki gösteren Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara, baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp cop vurduranlara yazıklar olsun! Daha önce de söyledim. Ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar, nereye? Sokağa! Kardeşim, biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık!"

Açıklamasının sonunda muhalefet koltuğuna değil iktidara yürüdüklerini ilan eden Özel, "İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum, her akşam haysiyet cellatlığı yapanlara söylüyorum: Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır! İktidara yürümektedir! Yürüyor muyuz arkadaşlar? Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Butlancılığı, mağlubiyetle tatmin olanları, muhalefet koltuğuna talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar! Yürüyelim arkadaşlar!" çağrısında bulundu.