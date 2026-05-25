12 Eylül'de bile bunu görmedik

Türkiye’nin kurucu partisi.. Protokole göre ana muhalafet partisi.. Gün itibariyle tüm anketlerin gösterdiği gibi birinci parti.. CHP!Herhalde dün ekrana gelen görüntüleri izlemişsinizdir. Kılıçdaroğlu’nun başvurusuyla genel merkez binasına gelen polis bırakın orantıyı, ölçüyü falan tarifsiz bir güç kullanarak içeri girdi. Biber gazı, plastik mermiler.. Kaba kuvvet..

12 Eylül’de, çok eleştirilen Demokrat Parti döneminde görmedik bunları.



Ama ne oldu?

Özgür Özel ve arkadaşlarını teslim alabildiler mi?

“Yıldızın parladığı anlar” vardır.

Dün bunu çıplak gözle görebildik.

Özel, günün her dakikasında her hamlesinde doğruyu.. Kendisinin de ifade ettiği üzere “yakışanı” yaptı.

Binayı terk eden son isim olmaktan, icradan gelen bildirimi yırtıp atmaya.. Yorgunluk ve biber gazının etkisi yüzünden okunurken “YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR” deyip Meclis binasına yürümesine.. Onca yorgunluğa bir de yağmur ve hatta dolunun eklenmesine rağmen pes etmemesi.. Meclis binası yakınındaki barikatta TOMA üzerine çıkıp, yol boyunca kalabalıklaşan kalabalığa seslenmesine..

Her anı heyecanla izlenen bir eylem gerçekleştirdi.



*. *. *



Halk TV de ona yakışan unvanı bulup başlıklarını öyle attı: “CHP LİDERİ”.

Öyle ya, genel başkanlık koltuğu iktidarın talimatıyla altından çekilip alınabilir ama o milyonlar için artık gerçek bir liderdir.

Aslında genel başkanlık unvanı meselesi de tartışmaya değer.

Günlerin telaşı, kaosu içinde yeterince değerlendirilemedi. Ancak deneyimli hukukçu dostum Taner Çöğenli’nin daha ilk gün söyledikleri.. Dahası, önce Ergenekon kumpas davalarında, şimdi de İBB kumpaslarında pişmiş genç avukat dostum Hüseyin Ersöz’ün yorumu dikkate alınmalı.



Hüseyin Ersöz, Yüksek Seçim Kurulu kararının yanlış algılanıldığı kanaatinde. Şöyle diyor:



“Yüksek Seçim Kurulu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Kararını uygulamayarak, seçim mevzuatı kapsamında “hukuk mahkemelerinin aldığı kararların gereğini yerine getirmek” gibi bir görevim yok dedi. Başka bir yorumla “mazbata verdiğim kişiler hala görevlerinin başında” değerlendirmesini yaptı. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin genel başkanı olarak addedilemez. Vekili tarafından yapılan başvuru üzerine CHP Genel Merkezine gerçekleştirilen polis müdahalesi de hukuka uygun değildir. Seçim Mevzuatına göre “mazbata kimdeyse” genel başkan odur; CHP’yi temsil görevi de ondadır. Yaşatılan fiili durum baştan sona Anayasa ve Kanunlara aykırıdır.”



Daha ilk gün Yüksek Seçim Kurulu kararını okuyunca doğrusu kıt hukuk bilgimle bile bir şeyler anlamış, sezmiştim. Özellikle şu paragrafla:



“Kurulumuz başkanlığına Ankara Bölge Mahkemesi tarafından gönderilen yazı ile ilgili olarak hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuza anayasa ve yasalarca verilmiş görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine oy birliğiyle karar verilmiştir.”



Şöyle düşündüm: YSK hukuk mahkemelerinin kararları bizim görev ve yetki alanımızda değildir. Yani bir bakıma “MUHATABIMIZ DEĞİLDİR”.. O nedenle yazıyı işlem yapmadan iade ediyoruz diyorsa, bu ifadeden mutlak butlan kararı çıkar mı?



Şimdi “Memlekette hiçbir hukukçu görmedi de sen mi gördün” diyeceksiniz belki. Ama güvendiğim iki hukukçu Taner Çöğenli ve Hüseyin Ersöz de bu fikirde.

Ayrıca, kadın ve asosyal olduğum için pek ciddiye alınmasam da gazetecilik sezgilerimi bilen bilir. Mesela Kabataş yalanında meslektaşlarımı uyarıp yalanı ortaya çıkartanlardan biriyim. Sadece başlık ve spotları okuyup söylenenlere inananlara yazının devamındaki şok saçmalıkları anlatınca aydınlandılar.



Bu meselede ne yapılır? Nasıl bir tutum alınır bilemem.

Ama AKP açısından sonuç, mutlak butlandan daha etkili, onu söyleyebilirim.

Neredeyse tüm muhalif partilerin.. Kılıçdaroğlu’nun “yanında” yer alan kimi isimlerin.. Alevi olduğu için cepte sandığı camianın.. Ve hatta AKP seçmeninin en azından bir bölümünün dün yaşanan vahşi müdahale sonrasında Bay Kemal’in karşısında olduğunu görebiliyoruz.

Özgür Özel tüm yorgunluğuna, biber gazı saldırısına, Meclis’e yürürken bir de yağmur ve dolu altında kalmasına rağmen dimdik ayaktaydı.

Hele TOMA’ya çıkıp sloganlara eşlik ettiği anlar..

Demokrasi, özgürlük mücadelesinin en ikonik anlarından biri olacak o fotoğraf.. Mücadele kazanıldığında da CHP genel Merkezi’nin duvarına asılacak.

Göreceğiz.



“SENARYONUN AKTÖRLERİ: Bugün Özgür Özel’in günüydü. Onu ve yol arkadaşlarını yazmak istedim. Ama Saray’ın senaryosunda asıl aktörler kim? Erdoğan’ın ve arkasındaki Trump’ın hesapları neler? Bahçeli bu büyük oyunun neresinde? Onu yarın yazacağım.”