Son Dakika | CHP'de kurultay için yeterli imzayı toplamak 8 saat bile sürmedi! Özel'in verdiği sayıyı da geçti
Son dakika... CHP'de mutlak butlana karşı delegelerin olağanüstü kurultay için imza toplama süreci ilk gün sonuç verdi. 600 imza sayısına ulaşıldı. CHP Lideri Özel, 551 imza yeterli demişti. Akşama kadar 1000 imza toplanması bekleniyor.
CHP Lideri Özgür Özel'in çağrısı ile CHP delegeleri mutlak butlana karşı harekete geçti. Bugün sabah 08.00 itibarıyla delegeler, notere giderek olağanüstü kurultay için talepte bulundu. CHP Lideri Özel'in sabah yaptığı "En az 551 imza yeterli" açıklamasının ardından notere giden delege sayısının 600'ü geçtiği öğrenildi.
İmza toplama süreci yarın kadar devam edecek. Bugün akşama kadar 1000 imzanın toplanması bekleniyor.
ÖZEL'İN VERDİĞİ SAYISI DA GEÇTİ
Özgür Özel, kurultay için en az 551 delege imzası yeterli olduğunu şu sözlerle duyurmuştu.
"Şöyle, şöyle... O söylediğiniz rakamın yarısına ihtiyaç var. İşte 550’nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Ama olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.”
Partinin kendi içinde sandık sonucu olmadan yönetilmesini doğru bulmadığını belirten Özel, şöyle devam etti:
“Çünkü şu anda Türkiye’ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde bir sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil. Partimizi çok yaralıyor, ülkeyi çok yaralıyor.”
İMZALARA RAĞMEN KURULTAY ENGELLENEBİLİR Mİ?
Özel, olağanüstü kurultayın tedbir kararıyla engellenemeyeceğini söyledi. Kamu hukukçularının bu konuda ortak bir metin hazırladığını belirten Özel, “Tedbir kurultaya engel değildir” görüşünün açık olduğunu ifade etti.
Özel, delegenin iradesine dikkat çekerek, Anayasa Mahkemesi kararını hatırlattı. Özel, “Yarıdan bir fazla ne istiyorsa onu yapar” diyerek, yeterli imzanın toplanması hâlinde olağanüstü kurultay sürecinin işletilmesi gerektiğini söyledi.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık yetkisini kullanması hâlinde bu “amir hükme” uyması gerektiğini belirten Özel, sürecin engellenmeye çalışılması durumunda bunun “saray yargısı” eliyle yapılmış olacağını savundu. Özel, “Partinin bu krizden kendi gayretiyle çıkmasının önünde bir engel teşkil etmez” dedi