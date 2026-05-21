Onlar düşman 'Beşiktaşlı'ya düşman!

Beşiktaş kötü bir sezonu daha geride bıraktı. Önce de kötüydü. Önce de önce de...

Ne yaptı hep başkanlar, yönetenler... Teknik direktör değiştirdi, futbol direktörü değiştirdi...

Zihniyet değişmedi! Hep aynı kaldı!

Şimdi Serdal Adalı da aynı şekilde çözüm aradı. Ne yaptı? Serkan Reçber'in yerine Önder Özen'i getirdi futbol direktörlüğüne...

Önder Özen'in şahsına karşı değilim. Zaten tanımam da.

Önceki Serkan Reçber'i de tanımam. Daha önceki Ceyhun Kazancı'yı da.

Beşiktaşlı mıdırlar, değiller mi; bilemem. "Profesyonellik" diye bakın geçenler çoktur belki de.

Ama ben öyle bakamıyorum.

Belki de içimdeki Beşiktaş sevgisinden olacak; Beşiktaş için Beşiktaşlılar'ın çalışması gerektiğine inanıyorum. Sadece profesyonellik deyip geçemiyorum.

BEŞİKTAŞ'IN KAYNAĞI HİÇBİR KULÜPTE YOK!

Daha önce defalarca yazdım. Yine yazacağım. Kızmaca darılmaca yok. Yıllarda Beşiktaş'ı adım adım takip etmiş, gerçek Beşiktaşlılığı Süleyman Seba'dan, Metin Keçeli'den, Şan Öktem'den, Zekeriya Alp'ten... Efsane yöneticilerden... Camianın içindeki büyüklerden özümsemiş biri olarak anlatacağım. Neticede gazeteciyim ama önce insanım. Ve de Beşiktaşlı'yım.

Beşiktaş'ın kaynağı hiçbir kulüpte yok.

Ama neden bu kaynaktan yararlanmayı düşünmüyor işin başında olanlar?

Beşiktaş tarihinde bir sezonda en çok gol atan isim olan Ali Gültiken yapamaz mı bu işi!

Beşiktaş'ın gol kralı Feyyaz Uçar anlamaz mı?

Önder Özen'e göreve getirildiğinde "Ben 33 yaşında futbolu bıraktım, Beşiktaş'ta hiç görev alamadım. Sen ikinci kez getiriliyorsun" diyen, "Sarı fırtına" olarak tarihe adını yazdırmış Metin Tekin bilmez mi?

Türkiye'nin en çok gol atan orta sahası, Beşiktaş'ın Şifo'su Mehmet Özdilek çakmaz mı?

Kara Kartal'ın altın çocuğu Gökhan Keskin çözemez mi?

Daha sayayım mı?

Hepiniz biliyorsunuz aslında daha kimler olduğunu da... Ama ne var sizin aklınızda...

TRANSFER KOMİTESİ NEDEN KURULMUYOR?

Beşiktaş, yanlış transferlerden çok çekti. Hala çekiyor.

Peki neden yanlışlarda ısrar ediliyor.

Yukarıda isimlerini saydığım sözde değil özde Beşiktaşlılar'dan niçin yararlanılmıyor?

Futbol bilgisi dersen futbol bilgisi... Kültür dersen kültür... Yabancı dil dersen... Ders verirler...

O halde? Niye?

Kurarsın futbol komitesini... Getirirsin geniş bir kadroyu göreve... Transfer mi lazım? Takımda neresi eksik? Ona göre davranırsın.

Bir iki kişinin lafıyla transfer mi yapılır?

Önce araştırırsın. Adaylar çıkarırsın. Yerinde izlersin. Özel yaşamını bile didik didik edersin. Ondan sonra getirirsin.

Falanca takımda filanca adam var; hemen gidip alalım diye ne idüğü belli olmayan menajerlere milyonlarca euroyu kaptırmazsın.

Ayrıca bu işler öyle ham hum şarlop yapılmaz ki!

Avrupa kulüpler yıllar öncesinden takip ediyor transferini düşündüğünü futbolcuları.

Sadece şu kadarını söyliyeyim. Eğer kulüp başkanı ve yöneticisiyseniz herhalde incelemişsinizdir Avrupa'nın büyüklerini, mesela Bayern Münih'i. Nasıl Bayern Münih olduğunu, kimlerle yükseldiğini, "Mia Sen Mia (Biz biziz)" felsefesini... Beckenbauerler'in, Rummenigeler'in Höenesler'in etkisini.

NEDEN ÇEKİNİYORSUNUZ EFSANELERDEN?

Şimdi soruyorum...

Serdal Adalı'ya değil sadece... Yöneticilere, öncekilere de...

Neden çekiniyorsunuz sözde değil özde Beşiktaş'ın efsanelerinden?

Niçin görmezden geliyorsunuz?

Dilim varmıyor ama! Söylemeden de duramıyorum; Beşiktaşlı'ya düşman mısınız?

Bu satırları yazarken nedense büyük usta Nazım Hikmet geldi aklıma.

Öyle bitireyim en iyisi:

Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim

akar suyun

meyve çağında ağacın

serpilip gelişen hayatın düşmanı

bursada havlucu Receb’e

karabük fabrikasında tesviyeci Hasan’a düşman

fakir köylü hatçe kadına

ırgat süleymana düşman

sana düşman, bana düşman,

düşünen insana düşman

vatan ki bu insanların evidir,

sevgilim onlar vatana düşman.

NOT: Kimseye vatana düşman falan demiyorum, bu Nazım Hikmet'in şiiri. Bu yazıyla ne alaka diyorsanız, son 2 dizedeki Vatan'ın yerine Beşiktaş'ı koyabilirsiniz.