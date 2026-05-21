Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Gürel Yurttaş Onlar düşman 'Beşiktaşlı'ya düşman!
Gürel Yurttaş

Onlar düşman 'Beşiktaşlı'ya düşman!

Beşiktaş kötü bir sezonu daha geride bıraktı. Önce de kötüydü. Önce de önce de...
Ne yaptı hep başkanlar, yönetenler... Teknik direktör değiştirdi, futbol direktörü değiştirdi...
Zihniyet değişmedi! Hep aynı kaldı!
Şimdi Serdal Adalı da aynı şekilde çözüm aradı. Ne yaptı? Serkan Reçber'in yerine Önder Özen'i getirdi futbol direktörlüğüne...
Önder Özen'in şahsına karşı değilim. Zaten tanımam da.
Önceki Serkan Reçber'i de tanımam. Daha önceki Ceyhun Kazancı'yı da.
Beşiktaşlı mıdırlar, değiller mi; bilemem. "Profesyonellik" diye bakın geçenler çoktur belki de.
Ama ben öyle bakamıyorum.
Belki de içimdeki Beşiktaş sevgisinden olacak; Beşiktaş için Beşiktaşlılar'ın çalışması gerektiğine inanıyorum. Sadece profesyonellik deyip geçemiyorum.

BEŞİKTAŞ'IN KAYNAĞI HİÇBİR KULÜPTE YOK!

Daha önce defalarca yazdım. Yine yazacağım. Kızmaca darılmaca yok. Yıllarda Beşiktaş'ı adım adım takip etmiş, gerçek Beşiktaşlılığı Süleyman Seba'dan, Metin Keçeli'den, Şan Öktem'den, Zekeriya Alp'ten... Efsane yöneticilerden... Camianın içindeki büyüklerden özümsemiş biri olarak anlatacağım. Neticede gazeteciyim ama önce insanım. Ve de Beşiktaşlı'yım.
Beşiktaş'ın kaynağı hiçbir kulüpte yok.
Ama neden bu kaynaktan yararlanmayı düşünmüyor işin başında olanlar?
Beşiktaş tarihinde bir sezonda en çok gol atan isim olan Ali Gültiken yapamaz mı bu işi!
Beşiktaş'ın gol kralı Feyyaz Uçar anlamaz mı?
Önder Özen'e göreve getirildiğinde "Ben 33 yaşında futbolu bıraktım, Beşiktaş'ta hiç görev alamadım. Sen ikinci kez getiriliyorsun" diyen, "Sarı fırtına" olarak tarihe adını yazdırmış Metin Tekin bilmez mi?
Türkiye'nin en çok gol atan orta sahası, Beşiktaş'ın Şifo'su Mehmet Özdilek çakmaz mı?
Kara Kartal'ın altın çocuğu Gökhan Keskin çözemez mi?
Daha sayayım mı?
Hepiniz biliyorsunuz aslında daha kimler olduğunu da... Ama ne var sizin aklınızda...

TRANSFER KOMİTESİ NEDEN KURULMUYOR?

Beşiktaş, yanlış transferlerden çok çekti. Hala çekiyor.
Peki neden yanlışlarda ısrar ediliyor.
Yukarıda isimlerini saydığım sözde değil özde Beşiktaşlılar'dan niçin yararlanılmıyor?
Futbol bilgisi dersen futbol bilgisi... Kültür dersen kültür... Yabancı dil dersen... Ders verirler...
O halde? Niye?
Kurarsın futbol komitesini... Getirirsin geniş bir kadroyu göreve... Transfer mi lazım? Takımda neresi eksik? Ona göre davranırsın.
Bir iki kişinin lafıyla transfer mi yapılır?
Önce araştırırsın. Adaylar çıkarırsın. Yerinde izlersin. Özel yaşamını bile didik didik edersin. Ondan sonra getirirsin.
Falanca takımda filanca adam var; hemen gidip alalım diye ne idüğü belli olmayan menajerlere milyonlarca euroyu kaptırmazsın.
Ayrıca bu işler öyle ham hum şarlop yapılmaz ki!
Avrupa kulüpler yıllar öncesinden takip ediyor transferini düşündüğünü futbolcuları.
Sadece şu kadarını söyliyeyim. Eğer kulüp başkanı ve yöneticisiyseniz herhalde incelemişsinizdir Avrupa'nın büyüklerini, mesela Bayern Münih'i. Nasıl Bayern Münih olduğunu, kimlerle yükseldiğini, "Mia Sen Mia (Biz biziz)" felsefesini... Beckenbauerler'in, Rummenigeler'in Höenesler'in etkisini.

NEDEN ÇEKİNİYORSUNUZ EFSANELERDEN?

Şimdi soruyorum...
Serdal Adalı'ya değil sadece... Yöneticilere, öncekilere de...
Neden çekiniyorsunuz sözde değil özde Beşiktaş'ın efsanelerinden?
Niçin görmezden geliyorsunuz?
Dilim varmıyor ama! Söylemeden de duramıyorum; Beşiktaşlı'ya düşman mısınız?
Bu satırları yazarken nedense büyük usta Nazım Hikmet geldi aklıma.
Öyle bitireyim en iyisi:

Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim
akar suyun
meyve çağında ağacın
serpilip gelişen hayatın düşmanı
bursada havlucu Receb’e
karabük fabrikasında tesviyeci Hasan’a düşman
fakir köylü hatçe kadına
ırgat süleymana düşman
sana düşman, bana düşman,
düşünen insana düşman
vatan ki bu insanların evidir,
sevgilim onlar vatana düşman.

NOT: Kimseye vatana düşman falan demiyorum, bu Nazım Hikmet'in şiiri. Bu yazıyla ne alaka diyorsanız, son 2 dizedeki Vatan'ın yerine Beşiktaş'ı koyabilirsiniz.

Beşiktaş Serdal Adalı Serkan Reçber
Yazarlar
Diğer Yazıları
Hacıosmanoğlu'nun büyük korkusu: TFF'nin ligleri apar topar tescil etmesinin nedeni ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama herkesi şaşırttı. TFF, tatil günü olmasına rağmen apar topar toplandı ve 2025-2026 sezonu liglerini tescil ettiğini...
Sergen Yalçın yiyemedi o Sergen Yalçın'ı yedi: Beşiktaş'ta ilk aday Galatasaray'ı dağıtan hoca

Beklenen oldu. Beşiktaş'la Sergen Yalçın'ın yolları ayrıldı.Zaten hiç birlikte olmamışlardı aslında!Sergen Yalçın kenarda hep emanetçi gibi durmuştu.Suratı asık! Umutsuz! Mutsuz!Onca ara transfer...
Hakan Safi'nin "Çok gizli" planı sızdı: Aziz Yıldırım çok şaşıracak! Rakamlar belli oldu

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Geri sayım sürüyor.Şu ana kadar 2 aday var.1-Aziz Yıldırım2-Hakan SafiAdaylıkların belli olmasının hemen ardından Aziz...
Hacıosmanoğlu'nun Aziz Yıldırım için söyledikleri ortaya çıktı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Fenerbahçe olağanüstü kongreye gidiyor. Artık geri sayım başladı. Tarihi 6-7 haziran.Şu anda 2 aday var. Biri Aziz Yıldırım, diğeri Hakan Safi. Hangisi seçilir bilemem. Aziz Yıldırım'ı favori olarak...
Daha ne desinler Sergen Yalçın! Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az

Televizyon yorumculuğu yaparken Beşiktaş'ta önüne gelene sallayan Sergen Yalçın, teknik direktör olunca... Takke düştü, kel göründü!Beşiktaş iyiye gitmediği gibi daha da kötüye gitti.Yerin dibine...
Sergen Yalçın'a sakın transfer yaptırmayın: Aldırdıkları ortada beğenmediklerini de biliyoruz

Sergen Yalçın görevde kalır, kalmaz; bilemem. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi bilir.İstifa eder mi; ondan da emin değilim!Gerçi Solskajer için neler neler söylemişti, arşivlerde duruyor...
Tedesco'nun yasak aşkı kim? Yıldırım ve Aydınlar derken Koç meydanı boş mu bırakacak sandınız

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre kararından sonra enteresan gelişmeler yaşanıyor.Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylıklarını ilk açıklayan isimler oldular. Hakan Safi ne olursa olsun aday olacağını...
Murat Ülker'i Ali Koç nasıl ikna etti! Aydınlar seçilirse stadın yeri değişecek mi?

Fenerbahçe'de olağanüstü kongreler artık olağan hale geldi!Her sene bir kongre! Şimdiki 6-7 Haziran tarihinde.Sadettin Saran kongre kararını aday olmayacağını duyururak açıkladı.Yıllardır yanıp...
Kovun gitsin! Kurtardınız mı şimdi paçayı: Sadettin Saran Tedesco'yu bu yüzden mi gönderdi?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran farklı bir tarzı olmadığını gösterdi.Ne kadar ayrıca Amerikan vatandaşı olsa da adının başında Steven yazsa da bu toprakların bir adamı.Çoğu başkanın ya da...
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak

Türk futbolunda en çok konuşulanlar ne yöneticiler, ne futbolcular, ne teknik direktörler. Varsa yoksa hakemler!En çok da Yasin Kol!Bir de TFF'nin başındaki İbrahim Hacıosmanoğlu!İkisi de...
Galatasaray Fenerbahçe derbisi hayal oldu: İnce hesaplar elde patladı

Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar alındı çeyrek finalde.Kupanın en büyük 2 favorisi elendi.Önce Fenerbahçe, Konyaspor'a deplasmanda 120+2'de gelen penaltı golüyle yenildi.Sonra Galatasaray...
Beşiktaş Fenerbahçe'den nasıl kaçırıp albayın odasında imza attırdı?

Beşiktaş, transfer yapmıyor! Ya da yapamıyor!Aslında birilerini alıyor almasına da... Kim izlemiş, ne zaman görmüş de beğenmiş, neye göre transfer edilmiş! Orası bilinmiyor.Mesela bir kaleci var....
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro