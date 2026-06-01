Son Dakika | CHP'nin Meclis'teki Grup Toplantısı yapılacak

Son dakika haber... CHP Lideri Özgür Özel'in yarın Meclis'te yapacağı Grup Toplantısı bilgisi Meclis'in programına eklendi. Kılıçdaroğlu "Yapılmayacak" demiş, Özgür Özel yapılacağını duyurmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ENGELLEME ÇABASI BOŞA ÇIKTI

Mutlak butlan kararının ardından CHP Lideri Özgür Özel, Kurban Bayramı'nın ardından partisinin ilk grup toplantısının yapılacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine mahkeme kararıyla genel başkanlığa gelen Kemal Kılıçdaroğlu, tüm CHP milletvekillerine yarınki toplantının yapılamayacağı yönünde yazı göndermişti.

Söz konusu gelişmelere dair açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Meclis Başkanlığının parti içi veya grup içi süreçlerde herhangi bir inisiyatif almasının söz konusu olmadığını belirtti.

CHP'NİN GRUP TOPLANTISI MECLİS PROGRAMINA EKLENDİ

Tartışmaların ardından TBMM'de süreci netleştiren bir gelişme yaşandı.

Özgür Özel'in CHP milletvekilleriyle gerçekleştireceği yarınki grup toplantısının TBMM programına eklendiği görüldü.

CHP Grup Toplantısı, 2 Haziran Salı günü saat 13.30'da Büyük Grup Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN VEKİLLERE DAVET

CHP Lideri Özgür Özel, yarın gerçekleştirilecek grup toplantısı öncesinde CHP'li milletvekillerine çağrıda bulundu.

Seçilmiş CHP Genel Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin doğru tarafında duran, ülkesini ve partisini tereddütsüz savunan önceki dönemlerde görev yapmış 221 milletvekilimize teşekkür ediyorum. Sayın milletvekillerimizden programı uygun olanları yarınki grup toplantımıza davet ediyorum."

