Son Dakika | Erdoğan'dan mutlak butlan sonrası CHP açıklaması
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının ardından ilk kez ana muhalefetle ilgili konuştu.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.
ERDOĞAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Erdoğan, konuşmasında mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili şunları söyledi:
CHP içindeki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor, bu tartışmaların hiçbir yerinde yokuz. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz.
"HALKIMIZLA GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİN KARŞI KARŞIYA GETİRİLMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ"
"Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir olmadık ve olmayacağız" diyen Erdoğan, ifadelerine şu sözlerle devam etti:
Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, nümayişe, sokak terörüne, hukuk tanımamazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi