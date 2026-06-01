Son Dakika | Erdoğan'dan mutlak butlan sonrası CHP açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

ERDOĞAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Erdoğan, konuşmasında mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

CHP içindeki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor, bu tartışmaların hiçbir yerinde yokuz. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz.

"HALKIMIZLA GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİN KARŞI KARŞIYA GETİRİLMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ"

"Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir olmadık ve olmayacağız" diyen Erdoğan, ifadelerine şu sözlerle devam etti: