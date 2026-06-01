Halk TV Türkiye Kabine toplantısının gündemi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 günlük bayram tatilinin ardından Beştepe’de toplanacak. Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, ekonomideki gelişmelerin yanı sıra "Terörsüz Türkiye" süreci ve ABD-İran savaşı masada olacak.

Yaklaşık iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek olan Kabine, iç ve dış politikadaki sıcak başlıkları değerlendirecek. Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda, özellikle ekonomi yönetimi ve bölgesel güvenlik risklerine dair stratejik adımların belirlenmesi bekleniyor.

EKONOMİ VE ENFLASYON VERİLERİ ÖNCELİKLİ GÜNDEM OLACAK

Kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi ekonomi olacak. Haziran ayının ilk haftasında açıklanması beklenen yeni enflasyon verileri öncesinde, mevcut ekonomik tablonun genel bir değerlendirmesi yapılacak.

Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların piyasalara yansıması ve dar gelirli kesime yönelik koruma kalkanı stratejileri kurulun önündeki kritik dosyalar arasında yer alıyor.

İMRALI SÜRECİ DE MASADA

İç siyasette yakından takip edilen "Terörsüz Türkiye" süreci, Kabine'nin bir diğer önemli başlığını oluşturuyor. Toplantıda, terör örgütünün silah bırakma sürecine dair sahadan gelen son istihbarat raporları ve güvenlik birimlerinin değerlendirmeleri detaylandırılacak.

Sürecin ilerleyişine ilişkin yasal ve idari yol haritasının bu toplantıda kapsamlı bir şekilde ele alınması öngörülüyor.

ABD-İRAN SAVAŞI VE BÖLGESEL DİPLOMASİ KONUŞULACAK

Dış politika kanadında ise ABD-İran savaşı ve bu gerilimin bölge istikrarına etkileri görüşülecek. ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları sonrası sahada artan belirsizlikler ve geçici ateşkesin kalıcı bir barışa evrilme ihtimali mercek altına alınacak.

Türkiye'nin her iki ülke arasındaki arabuluculuk çabaları, yürütülen yoğun diplomasi trafiği ve bölgedeki gerilimin küresel enerji piyasaları ile Türkiye ekonomisine yansımaları değerlendirilecek.

Toplantının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameralar karşısına geçerek "Millete Sesleniş" konuşması yapması ve alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

