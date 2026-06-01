Son Dakika | CHP kurultayına mali inceleme: MASAK raporu istendi
Son dakika haberi... CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporlarını ve SGK kayıtlarını talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu; 38. CHP Olağan Kurultayı'nda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporlarını, banka hesap hareketlerini ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti.
DAVADA BUTLAN ÇIKMIŞ 9 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Diğer yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik yürütülen soruşturmada delegelerin iradesine müdahale edildiği iddiaları üzerine gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.
Bu süreçte Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi de kurultay hakkında "mutlak butlan" kararı vermişti.
Mahkeme bu kararla, seçimle işbaşına gelen Genel Başkan Özgür Özel ile parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve kurultay öncesindeki Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin tedbiren yeniden göreve getirilmesine hükmetmişti.
Öte yandan CHP Lideri Özgür Özel önderliğindeki partililer Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay kararı alması için imza toplamaya başladı.
Kısa sürede binlerce partili kurultay için imza verdi.