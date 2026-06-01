CHP delegeleri mesai başlar başlamaz noterin kapısına koştu

CHP delegeleri, 1 Haziran itibarıyla mutlak butlanla atanan Kılıçdaroğlu yönetimine karşı olağanüstü kurultayın toplanması için noter onaylı imza sürecini başlattı. Sabah saatlerinde noterlerin mesaiye başlamasıyla birlikte ilk adımlar atıldı. CHP Afşin İlçe Başkanı İsmail Kalender, sabah saat 08.00'de noter açılır açılmaz kuruma giderek olağanüstü kurultay yapılması için resmi imzasını verdi.

DELEGEDEN KILIÇDAROĞLU'NA: ELLERİM KIRILSAYDI

Noter mesaisi Anadolu'nun farklı illerinde de hareketlendi. CHP delegeleri Olağanüstü Kurultayın toplanması için noterde imza vermeye başladı. Konya Kurultay Delegesi Samet Güçlü Avcı, imza işlemini tamamladıktan sonra çektiği videoda Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. dönem kurultay delegesi olduğunu belirten Avcı, yaptığı açıklamada, "Önceki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiğim imza için de, oy için de pişmanım. Ellerim kırılsaydı." dedi.

Avcı, kameraya imza belgesini göstererek, "Buradan Kemal Bey'e açık çağrımdır; hemen olağanüstü kurultayı toplayın. Biz imzalarımızı verdik. Hodri meydan diyorum. Partimizi butlan kollarına teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

KARAR DÜN MECLİS'TE ALINMIŞTI

CHP Lideri Özgür Özel, dün Meclis'te kurmaylarıyla bir araya geldi. MYK üyelerinin katıldığı dünkü toplantıda yeni süreçte nasıl bir yol izleneceği konuşuldu. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi dahil, "Mutlak butlan" hükmünden önce alınan tüm kararların uygulanmaya devam edeceği vurgulandı. 1 Haziran'dan (bugün) itibaren de olağanüstü kurultay hazırlığına başlanacağı, delegelerin imza toplayacağı öğrenildi.

CHP kurmayları, tartışmanın yalnızca CHP’nin iç tartışması olmadığının kamuoyuna anlatılması gerektiğini kaydetti. Kurmaylar, dünkü değerlendirmelerinde "Türkiye demokrasisine yönelik" olduğu belirtilen süreç ile "Saray’ın CHP’sinin yaratılmaya çalışıldığını" savunarak; "Mücadelenin demokrasiye sahip çıkma mücadelesi olduğu halka iyi anlatılmalı" ifadelerini kullandı.