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Halk TV Türkiye İTÜ'nün spor salonunda IBAN tuzağıyla 4,4 milyon liralık vurgun: 8 çalışan gözaltında

İTÜ'nün spor salonunda IBAN tuzağıyla 4,4 milyon liralık vurgun: 8 çalışan gözaltında

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin spor tesislerinde kurulan 4,4 milyon liralık IBAN tuzağı, yönetimin şikayeti üzerine ortaya çıktı. Operasyon sonucu 8 kişi gözaltına alındı.

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İTÜ'nün spor salonunda IBAN tuzağıyla 4,4 milyon liralık vurgun: 8 çalışan gözaltında

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), organize dolandırıcılık vakalarından biriyle sarsıldı. Üniversiteye ait spor tesislerini işletmekle görevli şirket çalışanlarının, İTÜ'yü tam "4 milyon 400 bin lira" dolandırdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÜYE SAYISI DÜŞTÜ, MASRAFLAR KATLANDI

Skandal, İTÜ yönetiminin spor tesislerindeki finansal dengesizliği fark etmesiyle başladı. Tesislerdeki resmi üye sayısı ve gelirler hızla düşerken, salonların dolup taşması ve giderlerin çığ gibi büyümesi üzerine üniversite yönetimi durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir teknik ve fiziki takip başlattı.

İTÜ'nün spor salonunda IBAN tuzağıyla 4,4 milyon liralık vurgun: 8 çalışan gözaltında - Resim : 1

"HAVLU" İPUCU OYUNU BOZDU

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kağıt üzerinde tesise neredeyse hiç yeni üye kaydedilmediğini gördü. Ancak tesislerdeki duş kullanımı, su tüketimi ve özellikle kullanılan havlu sayısı, resmi üye sayısının üzerindeydi. Bu detaydan yola çıkan ekipler, okları üniversite iştiraki olan şirketin çalışanlarına çevirdi.

KENDİ HESAPLARINI YAZDILAR

Polisin derinlemesine yaptığı inceleme, şebekenin akılalmaz yöntemini deşifre etti. Şüphelilerin, online üyelik ve ödeme sistemine müdahale ederek üniversiteye ait resmi IBAN numaralarını silip, yerine kendi şahsi IBAN numaralarını entegre ettikleri belirlendi. Bu sayede spor salonuna üye olan yüzlerce kişinin ödediği aidatlar, İTÜ’nün kasası yerine doğrudan şüphelilerin cebine aktı. Vurgunun boyutunun 4,4 milyon lira olduğu netleşti.

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8 GÖZALTI

Operasyonda şirket yöneticileri G.K. ve M.İ. başta olmak üzere, aralarında yüzme antrenörleri, spor uzmanları, büro memurları ve kısa süre önce İTÜ'den kovulup özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan bir akademisyenin de bulunduğu, biri kadın 8 kişi yakalandı.

"HABERİMİZ YOKTU" SAVUNMASI

Emniyetteki sorguda, şirket yöneticisi G.K. susma hakkını kullandı. Gözaltındaki diğer şüpheliler ise suçlamaları reddederek kendilerini savundu. Hesaplarına gelen paraları çekip G.K.’ya teslim ettiklerini öne süren çalışanlar, "Dolandırıcılık olayından haberimiz yoktu, sadece yöneticimizin talimatını yerine getirdik" iddiasında bulundu.

Sorguları tamamlanan 8 şüpheli, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Üniversite Dolandırıcılık
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