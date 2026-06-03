Bir zamanlar ekranların deviydi: Reha Muhtar'ın 9 milyonluk hastane masrafı bir kalemde silinmiş!

Bir zamanlar Türk televizyonculuğunun zirvesinde yer alan ve ana haber bültenlerine damga vuran efsane isim Reha Muhtar'ın ölümü, ekranların eski devinin son yıllarında düştüğü yalnızlığı ve maddi durumunu gözler önüne serdi. Muhtar'ın 2024 yılında geçirdiği beyin kanaması sürecinde biriken yaklaşık 9 milyon liralık devasa hastane borcunun, iş insanı Mehmet Ali Aydınlar tarafından tek kalemde silindiği öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gazeteci, televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar, 66 yaşında hayatını kaybetti. Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde 28 Mayıs 2026 tarihinde rahatsızlanan ünlü televizyoncu, acilen hastaneye kaldırılmıştı.

Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Muhtar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak sabaha karşı saat 02.15'te yaşam mücadelesini kaybetti.

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Ölümünün ardından hastane başhekimi Dr. Nevra Gülhan Görgülü tarafından yapılan resmi açıklamada, Reha Muhtar'ın hastaneye getirildiğinde ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarının bulunduğu belirtildi. Bu rahatsızlıkların tetiklediği metabolik dengesizlik nedeniyle usta gazetecide çoklu organ yetmezliği geliştiği ve vefatının bu sebeple gerçekleştiği bildirildi.

Vefat haberinin ardından Bodrum'daki hastaneye gelen Ebru Dizdaroğlu, Reha Muhtar'ın cenazesini teslim aldı.

9 MİLYON TL BORÇ SİLİNDİ

Gazeteci Uğur Dündar, Reha Muhtar’ın geçmişteki tedavi sürecine dair dikkat çeken bir detayı paylaştı.

Muhtar’ın 2024 yılında geçirdiği beyin kanaması dönemine değinen Dündar, o süreçte yaşanan ciddi hastane masraflarının nasıl karşılandığını açıkladı.

Dündar, ünlü televizyoncunun o dönem tedavi gördüğü hastanenin sahibi olan iş insanı Mehmet Ali Aydınlar’ın büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Aydınlar'ın yalnızca Muhtar’ın hayatını kurtarmakla kalmadığını ifade eden Dündar, tedavi süresince biriken yaklaşık 9 milyon liralık devasa hastane borcunun tek kalemde silindiğini dile getirdi.

Dündar, Muhtar’ın başka bir kuruma sevki esnasında Aydınlar'ın talimatıyla ambulansta 2 doktor ve 3 hemşireden oluşan özel bir ekibin görevlendirildiğini de sözlerine ekledi.