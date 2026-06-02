Sigaraya zam geldi! O grubun fiyatları güncellendi

JTI sigara grubuna 3 Haziran 2026 itibarıyla paket başına 5 TL zam geldi. Yapılan son fiyat artışıyla birlikte gruptaki en ucuz sigara fiyatı 105 TL’ye yükselirken, en pahalı sigara ise 285 TL olarak listelendi.

Türkiye genelinde tütün ürünlerine yönelik fiyat artışları devam ederken, JTI grubuna ait sigaraların yeni satış fiyatları açıklandı. 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak listeyle birlikte birçok üründe fiyat artışına gidildi.

EN UCUZ SİGARA 105 TL'YE YÜKSELDİ

Yeni fiyat listesine göre JTI grubunda en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara ise 285 TL oldu. Güncellenen listeye göre Winston markalı ürünlerin fiyatları 110 TL ile 120 TL arasında değiştiği görüldü.

Winston Slender Q Line, Winston Slender & Slender Long ile Winston Dark Blue & Deep Blue ürünleri 110 TL'den satışa sunulacak.

Winston paket sigaraların fiyatı 115 TL olarak belirlenirken, Winston Slims Q Line, Winston Slims ve Winston Xsence ürünlerinin fiyatı ise 120 TL'ye yükseldi.

CAMEL GRUBUNDA DA ARTIŞ VAR

Camel markalı ürünlerde de fiyat güncellemesine gidildi.

Yeni listeye göre Camel Slims Q Line ve Camel Slender 105 TL'den satışa sunulacak. Camel Deep Blue'nun fiyatı 107 TL, Camel Black & White'ın fiyatı 108 TL, Camel Yellow & Brown'un fiyatı ise 110 TL olarak belirlendi.

YENİ FİYATLAR 3 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

JTI grubuna ait sigaralarda güncellenen fiyat listesinin 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren Türkiye genelinde uygulanacağı bildirildi.

Listenin tamamı şu şekilde:

