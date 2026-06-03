Son Dakika | Engin Polat'ın korumasına silahlı saldırı! Göğsünden vuruldu

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda korumalığını üstlenen Can Polat'ın silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.

Çeşme'deki bir otelin önünde saldırıya uğrayan Can Polat, göğsünden vuruldu. Saldırının çocuklarıyla birlikte tatil yapan Polat ailesinin gözü önünde yaşandığı öne sürüldü.

Can Polat'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamayan Dilan Polat, yardım çağrısında bulundu.

"HAYATIMIZ ZİNDAN OLDU ARTIK"

Polat, yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

"Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis, ambulans gelsin. Ne olur bekliyoruz odada kaldık hepimiz."

DİLAN POLAT'IN KORUMASI DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında gerçekleşen olayda, Dilan Polat'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde gün boyunca beklediği iddia edilen bir saldırgan, Dilan Polat'ın koruması Alper Ç.'ye otomobile binmek üzere olduğu sırada 7 el ateş ettikten sonra kaçmıştı.

Kurşunlardan 3'ünün vücuduna isabet ettiği Alper Ç., hastanede tedavi altına alınmıştı.