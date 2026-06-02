Necdet Saraç butlana 'tümüyle siyasi' dedikten 7 gün sonra Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'na girdi

Tartışmalı mutlak butlan kararıyla CHP’ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında yer alan Necdet Saraç’ın, 26 Mayıs'ta Halk TV’de yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Necdet Saraç’ın bir hafta önce mutlak butlan kararını siyasi olarak nitelendirmesi ile daha sonra Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde görev alması arasındaki çelişki dikkat çekti.

Bugün (2 Mayıs) Kılıçdaroğlu’nun A Takımı’nda sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirilen Saraç, söz konusu yayında mutlak butlan kararının hukuki değil, siyasi bir karar olduğunu söylemişti.

CHP GENEL MERKEZİ'NE POLİS GİRMESİNİ 7 GÜNDE SİNDİRDİ

Saraç, CHP Genel Merkezi’ne polis girmesine ilişkin görüntüleri değerlendirirken, partinin zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Saraç, görüntülerin CHP açısından yaralayıcı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Yani tabii CHP açısından zor bir dönem yaşanıyor. Yani bugün pazar günü, yani sonuçta CHP seçmeni ya da CHP'lilerin polisle karşı karşıya gelmesinin kabul edilebilmesi, sindirilebilmesi mümkün değil gerçekten. Yani buralar... bunlar yaralayıcı görüntüler.”

"BUTLAN KARARI HUKUKİ DEĞİL"

Saraç, CHP’nin 31 Mart 2024 yerel seçimleriyle Türkiye’nin birinci partisi hâline geldiğini ve kamuoyu araştırmalarında bu ivmenin sürdüğünü söyledi. Parti içi tartışmanın derinleştirilmemesi gerektiğini belirten Saraç, şu ifadeleri kullandı:

“Burada tartışmayı içeriye doğru çok taşımamak gerektiğini düşünenlerdenim ben. Yani CHP'lilerin CHP'lilerle karşı karşıya getirilmemesi gerekiyor. Ortada hukuki olmayan bir karar var, tümüyle siyasi bir karar var. Biz bu siyasi kararları uzunca bir süredir Türkiye'de yaşıyoruz, birebir tanıklık ediyoruz.”

"ÇOK NET SİYASİ BİR KARAR, MUHALEFETİ BÖLMEK İÇİN..."

Saraç, mutlak butlan kararının iktidarın istediği bir karar olduğunu savundu. Kararın amacının CHP içindeki tartışmayı büyütmek olduğunu belirten Saraç, şöyle devam etti:

“Mutlak butlan kararı da çok net siyasi bir karardır, iktidarın arzuladığı bir karardır ve bu arzunun arka planında mümkün olduğu kadar CHP içindeki tartışmayı derinleştirmek vardır. Ki iktidar uzunca bir süredir, en azından 2023 seçimlerinden bu yana muhalefet bloğunu bir biçimde bölmeye ve parçalamaya çalışıyor. Bu noktada hamleler yapıyor.”

BUTLANA KARŞI NELER YAPILACAĞINI DA SÖYLEMİŞ

Saraç, muhalefetin bu süreçte ortak bir tavır alması gerektiğini söyledi. Saraç, mutlak butlana karşı ortak tutum alınabileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şu anda görev biraz bu hamleleri boşa çıkarmak, ortak bir tavır alarak boşa çıkarmak gerektiği kanaatindeyim ben. Bu sağlanamadığı zaman iktidarın bu tür operasyonlarının devam edeceğini söylemek yani çok böyle özel bir siyasi analiz gerektiren bir durum değil.”

"AKP KARŞISINDA GERÇEK MUHALEFET İSTEMİYOR" DEMİŞ

Saraç, iktidarın olağan koşullarda seçimi kazanamayacağını gördüğünü öne sürdü. Bu nedenle gerçek bir muhalefet istemediğini ifade eden Saraç, şu sözleri kullandı:

“Çünkü iktidar açısından, iktidar süreci gerçekten olağan ve normal koşullarda bir seçimi kazanamayacağını görmüş durumda. Çünkü artık olağan koşullarda, kurallara uygun bir genel seçim yapılsa muhtemelen iktidarın kazanma şansı olmayacak. Bu nedenle de AKP karşısında gerçek bir muhalefet istemiyor. Gerçek bir muhalefet karşısında AKP'nin kaybedeceğini söylemek kahin olmayı gerektirmiyor.”