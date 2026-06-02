Son Dakika | Kılıçdaroğlu'nun ismi Hacıbektaş'tan kaldırıldı! Olağanüstü toplantıda karar verildi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tepkiler sürüyor. Alevi yurttaşlar için tarihi bir öneme sahip Hacıbektaş’ta, Kılıçdaroğlu’nun adı kültür merkezinden kaldırıldı.

Nevşehir Hacıbektaş Belediye Meclisi, bugün olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi’nin adının değiştirilmesine ilişkin öneri görüşüldü.

Haberhacıbektas'ın haberine göre; Mecliste yapılan oylamada öneri oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece Kılıçdaroğlu’nun adının kültür merkezinden kaldırılması kararlaştırıldı.

KABUL OYU VERENLER

Oylamada CHP’li Abidin Tunçbilek, Cafer Mutlu ve Naciye Şenlik ile TİP’li Dede Göçer, Ali Batur, Merve Özgün Aloğlu ve Leyla Kındış kabul oyu verdi.

TİP’li Feti Mutlu ret oyu kullandı. Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim ise çekimser kaldı. İYİ Partili Gülşen Salman toplantıya katılmadı.

YENİ İSİM BELİRLENECEK

Toplantıda kültür merkezine verilecek yeni isim konusunda karar alınmadı. Meclis üyeleri, bu başlığın ilerleyen süreçte yeniden değerlendirilmesini kararlaştırdı.

Böylece Hacıbektaş Belediye Meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu isminin kültür merkezinden kaldırılması yönünde karar alırken, merkezin yeni adının daha sonra belirlenmesine hükmetti.