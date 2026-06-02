"Kurultay iptal olsa bile Kılıçdaroğlu genel başkan olamaz" iddiası! Eminağaoğlu Yargıtay'a başvurdu

Eski Yargıtay Savcısı ve CHP üyesi Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP’deki kurultay tartışmasına yeni bir başvuruyla müdahil oldu.

Eminağaoğlu, 38’inci Olağan Kurultay iptal edilse bile Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendiliğinden yeniden genel başkanlık koltuğuna oturamayacağını savundu.

Başvuruya göre Kılıçdaroğlu’nun 2020’de başlayan genel başkanlık süresi, üç yıllık yasal sürenin dolduğu 26 Temmuz 2023’te zaten sona erdi. Eminağaoğlu, bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığının o tarihte bittiğinin CHP’nin parti siciline işlenmesini istedi.

EMİNAĞAOĞLU, YARGITAY'IN SİYASİ PARTİLER SORUMLUSUYDU

2001 -2008 arasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bölüm Sorumlusu olan Emin Eminağaoğlu, başvurusunda CHP’nin 37’nci Olağan Kurultayı’nı 25-26 Temmuz 2020’de yaptığını, Kılıçdaroğlu’nun 25 Temmuz 2020’de genel başkan seçildiğini hatırlattı. Ancak CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nı yasal ve tüzüksel süre içinde yapmadığını belirtti.

Başvuruda, siyasi partiler yasası ve CHP tüzüğüne göre olağan kurultayın en geç üç yıl içinde yapılması gerektiği vurgulandı. Eminağaoğlu, dilekçesinde şu ifadeyi kullandı:

“CHP, 38 nci olağan kurultayını, 25/26.7.2023 tarihine kadar yani en çok üç yıllık süre İçinde yapmamıştır. 38 inci olağan kurultay, 4/5.11.2023 tarihinde yapılmıştır.”

BUTLAN SİCİL BAŞVURUSUNU DA GÜNDEME TAŞIDI

Mutlak butlan tartışması sicil başvurusunu da gündeme taşıdı.

Eminağaoğlu’nun başvurusu, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararının ardından geldi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 4-5 Kasım 2023’te yapılan kurultayın kesin hükümsüz sayılmasına, CHP Lideri Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının ise karar kesinleşinceye kadar görevi üstlenmesine karar vermişti.

Bu karar, CHP’de yalnızca yönetim tartışmasını değil, parti sicil kayıtlarının hangi hukuki duruma göre tutulacağı sorusunu da yeniden gündeme getirdi.

Eminağaoğlu’nun başvurusu da bu noktaya dayanıyor. Eminağaoğlu, 38’inci kurultaya ilişkin yargı sürecinden bağımsız olarak, Kılıçdaroğlu’nun 37’nci Olağan Kurultay’da seçildiği genel başkanlık görevinin üç yıllık yasal sürenin sonunda kendiliğinden sona erdiğini savunuyor.

Eminağaoğlu, dilekçesinde bu ayrımı şu ifadeyle anlattı:

“38 inci kurultayla ilgili açılan davalar ve söz konusu davaların hukuksal akibetleri ayrı bir konudur. Anılan davaların hukuki akibetleri, ayrıca parti sicil bilgilerinin incelenmesini ve sicil bilgilerinin hukuksal gerçekliği yansıtıp yansıtmadığını gündeme taşımaktadır.”

Başvuruda, mutlak butlan kararından sonra Kılıçdaroğlu’nun parti kayıtlarında yeniden genel başkan olarak görünmesinin de ayrıca değerlendirilmesi gerektiği savunuldu. Eminağaoğlu’na göre, 38’inci kurultay öncesine dönülse bile Kılıçdaroğlu’nun 37’nci kurultaydan doğan genel başkanlık süresi 26 Temmuz 2023’te sona ermişti.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN 3 YIL VURGUSU

Eminağaoğlu’nun başvurusunda en dikkat çekici bölüm, genel başkanlık süresine ilişkin değerlendirme oldu. Eminağaoğlu, parti organlarının görev süreleriyle genel başkanlık süresinin aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini savundu.

Dilekçede, delegeler ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yeni seçim yapılana kadar görevde kalabileceği, ancak genel başkan için farklı bir kural bulunduğu belirtildi.

Eminağaoğlu, bu görüşünü dilekçesinde şu cümlelerle ifade etti:

“Genel başkanlar bir olağan kurultayda en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilebilmektedir. Üç yıl içinde bir olağan/olağanüstü kurultay yapılmaz ise, üç yılın bitiminde genel başkanlık boşalmaktadır.”

"2023'TEN İTİBAREN GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞU BOŞALMIŞTIR"

Başvuruda, Kılıçdaroğlu’nun 37’nci Olağan Kurultay’da seçildiği, ancak CHP’nin üç yıllık süre dolmadan yeni olağan kurultayını yapmadığı belirtildi. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevinin 26 Temmuz 2023’te kendiliğinden sona erdiği belirtildi.

Eminağaoğlu, dilekçesinde bu iddiayı şöyle aktardı:

“37 nci olağan kurultayda seçilen genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev süresi, 38 inci kurultaydan önce 26.7.2023 tarihinde doğrudan/kendiliğinden sona ermiş, anılan tarih itibarıyla genel başkanlık boşalmıştır.”

Eminağaoğlu, aynı nedenle parti sicilinin de buna göre güncellenmesi gerektiğini savundu. Dilekçede, “SPY'nin 10/2-d maddesi uyarınca bu durumun CHP parti siciline işlenmesi gerekmektedir.” ifadesi yer aldı.

Eminağaoğlu, başvurusunda 38’inci Olağan Kurultay’a ilişkin davaların ayrı bir konu olduğunu da belirtti. Başvuruda, bu davaların sonucundan bağımsız olarak parti sicil kayıtlarının hukuka uygun biçimde incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Başvuruda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasi partilerin sicil kayıtlarını hukuka uygun biçimde tutmakla görevli olduğu da vurgulandı. Eminağaoğlu, CHP üyesi olduğu için başvuruda hukuki yararı bulunduğunu belirtti.

Eminağaoğlu, başvurusunun sonuç bölümünde, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığının 26 Temmuz 2023’te sona erdiğinin CHP parti siciline işlenmesini talep etti.

Dilekçede talep şu cümleyle yer aldı: “Yukarıda açıklanan neden ve gerekçelerle, Cumhuriyet Halk Partisi parti siciline, 25.7.2020 tarihinde genel başkan olarak seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının 26.7.2023 tarihinde son bulduğunun işlenmesini, dilekçe hakkı ve bilgi edinme hakkı gereği başvuru sonucundan tarafıma bilgi verilmesini diler ve isterim.”