Son Dakika | Özgür Özel açıkladı! Olağanüstü kurultay süreci için ilk imzalar atıldı

CHP Lideri Özgür Özel, olağanüstü kurultay için imza sürecinin başladığını belirterek, “Biz partimizdeyiz, partimizin arkasındayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı için TBMM’de düzenlenen cenaze törenine katılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplama sürecinin başladığını söyledi. İlk imzanın Kayseri delegesinden geldiğini belirten Özel, sürecin parti içi bir taraflaşma değil, partinin iradesine sahip çıkma tutumu olduğunu vurguladı.

Özel, açıklamasına şu sözlerle başladı: “Değerli arkadaşlar iyi bir hafta diliyorum hepinize. Bugün daha önceden de parti sözcümüzün duyurduğu gibi olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı.”

İLK İMZAYI KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYEN İSİM ATTI

İlk imzanın Kayseri’den geldiğini söyleyen Özel, şunları söyledi:

“Sabah saat sekizi birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi; ‘Siftahı Kayseri’den bereketi Allah’tan’ notuyla. Geçen kurultayda karşımızda yer alan, bize oy vermeyen, Kayseri’de bize sert muhalefet eden bir arkadaşımız, bir büyüğümüz... Bir sembolik imza olarak bu süreç; ‘seçilmişlere saygı duyan ve kurultay iradesine hakaret içeren bu haksız darbeye hep birlikte direnmek gerekir’ diyen Kayseri delegemizden geldi.”

"RİZE 10 DAKİKADA TAMAMLADI"

Özel, imzaların hızla toplandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ardından Rize’nin tüm imzaları 10 dakika sonra tamamlandı. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye’den imzalar alınıyor. Henüz biz vermedik, milletvekillerimiz henüz imza verme sürecine biz girmedik. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız.”

Sürecin önceki imza süreçleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

“Birkaç gün içinde herhalde hızlı bir şekilde, daha önce de bu delege iki kez daha imza vermiş, gelmiş, geçerli oyların tümüyle genel başkanının ve genel başkanın anahtar listesinin arkasında durarak zorlu süreçte mücadele ve dayanışma mesajı vermişti. Bugün verilen imzalar da partide bir taraf olmayı değil, hep birlikte partinin tarafında olmayı önceleyen bir tutumdur. Çok kıymetlidir. Ben bütün delege arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

"RAKAM ÇOK HIZLI TOPLANIR"

Bir gazetecinin gerekli imza sayısına ilişkin sorusu üzerine Özel, olağanüstü kurultay için 550’nin biraz üzerinde imzaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Özel, bu konuda şunları ifade etti:

“Şöyle, şöyle... O söylediğiniz rakamın yarısına ihtiyaç var. İşte 550’nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Ama olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.”

Partinin kendi içinde sandık sonucu olmadan yönetilmesini doğru bulmadığını belirten Özel, şöyle devam etti:

“Çünkü şu anda Türkiye’ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde bir sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil. Partimizi çok yaralıyor, ülkeyi çok yaralıyor.”

"ÖFKENİN SİYASET KURUMUNA OLUMSUZLUĞA EVRİLMESİNDEN KORKARIZ"

Özel, seçilmişlerin ve üyelerin istifa etmesini doğru bulmadıklarını da vurguladı:

“Sokaktaki yoğun tepkinin, öfkeye varan tepkinin bir olumsuzluğa evrilmesi, siyasete, siyaset kurumuna karşı bir olumsuzluğa evrilmesinden korkarız. Onun için çağrıları bir kez daha tekrarlıyoruz. Birincisi, hiçbir seçilmişin ve hiçbir üyemizin partiden istifa etmesini doğru bulmayız. O tepki istifalarını durdurmak istedik ve bu çağrılarımızı yeniledik. Ne belediye başkanı, ne milletvekili, ne belediye meclis üyesi, ne il genel meclis üyesi… Bir kez bu çok önemli.”

ÖZEL BELDE SEÇİMLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Özel, hafta sonu yapılacak yerel seçimlere de değindi. Gümüşhane, Tokat ve Ürgüp’te belde belediye seçimleri için sahaya çıkacağını belirten Özel, CHP’lilere sandığa gitme çağrısı yaptı.

Özel, şunları dile getirdi:

“Ayrıca şunu söyleyeyim; hafta sonu yapılacak yerel seçimler var pazar günü. Bu yerel seçimlerde üç beldeye, cuma günü başlayarak, cuma günü öğlen, akşam ve cumartesi öğlen olmak üzere oralara gidip, Gümüşhane’de, Tokat’ta ve Ürgüp’te belde belediyelerimizin seçimleriyle ilgili partililerimizi oy vermeye teşvik edeceğim.”

ÖZEL'DEN CHP'LİLERE BELDE SEÇİMİ ÇAĞRISI

Partililer arasında sandığı protesto etme yönünde bir eğilim oluştuğunu söyleyen Özel, bu tutumu doğru bulmadığını belirtti:

“Sebebi şudur; şöyle bir duygu var: ‘Şimdi biz burada oy verirsek, seçilirsek sanki butlandan sonra parti bir başarı elde etmiş gibi görünür’ korkusuyla sandığı protesto etmek, gitmemek gibi hiç beklemediğimiz, hiç istemediğimiz bir refleks yükseliyor orada. Oraya gidip herkesi sandığa sahip çıkmaya ve partisi için oy kullanmaya davet edeceğiz. Buradan da söylüyorum; pazar günü yapılacak olan seçimlerde, bu süreçte ne hissetmiş olurlarsa olsunlar hem tüm Cumhuriyet Halk Partilileri hem de Cumhuriyet Halk Partisi’yle dayanışma göstermek isteyen herkesi, beldelerinde yapılacak seçimlerde sandık başına gitmeye ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy kullanmaya davet ediyoruz.”

Özel, sandık çağrısını şu sözlerle sürdürdü:

“‘Efendim işte, biz tepki gösteririz, oy kullanmayız... Seçimde varsın bir belediye az kazanalım ama bu başarı bu hukuksuzluğa yazmasın’ söylemi çok tehlikeli bir söylem. Herkes gidecek, partimize sahip çıkacak. Biz partimizdeyiz, partimizin arkasındayız. pazar günkü seçimde iki eli kanda olanı sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum.”

"TEDBİR KURULTAYA ENGEL DEĞİLDİR"

Bir gazeteci, yeterli imza toplandıktan sonra sürecin Kemal Kılıçdaroğlu’nun önüne gideceğini hatırlatarak, tedbir kararının olağanüstü kurultaya engel olup olmayacağını sordu.

Özel, kamu hukukçularının bu konuda ortak bir metin hazırladığını belirterek şunları söyledi:

“Arkadaşlar bu konu kamu hukukunun konusu biliyorsunuz. Türkiye’deki çok önemli kamu hukukçuları, tedbirin asla kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza toplamışlar, bugün bana haber verdiler. Çok güçlü bir metin. isimlerini sizin de bildiğiniz çok ünlü hukukçular, hem de siyasi görüşleri ne olursa olsun diyorlar ki; ‘Tedbir kurultaya engel değildir. Hatta tedbir, aslında bir an önce kurultay yapılmasının dışında bir görevi de yoktur tedbirle gelenlerin. Çağrı heyeti hükmündedir.’ Hele hele delegenin imzalarının -ki burada Anayasa Mahkemesi kararı var, delege karar verdiyse olağanüstü kurultaya- olağan kurultay takvimini bile kesebiliyor. Eskiden kestirmiyordu, Anayasa Mahkemesi dedi ki ‘Yarıdan bir fazla ne istiyorsa onu yapar’ dedi.”

KILIÇDAROĞLU OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI ENGELLEYEBİLİR Mİ?

Özel, Genel Başkanlık yetkisine işaret ederek şunları kaydetti:

“O yüzden herhalde artık Genel Başkan ‘bunu yapar’ diyorsa ve Kemal Bey ‘ben şu anda genel başkanlık yetkimi kullanırım’ diyorsa bu amir hükme uyacak. Yok, o yapsın; buna engel olmaya çalışan örneğin saray yargısı varsa onu bir görürüz. Ama bütün kamu hukukçuları çok net bu konuda. ümit ediyorum orada artık bir tereddüt yaşamadan gereğini yapar. Partinin bu krizden kendi gayretiyle çıkmasının önünde bir engel teşkil etmez.”

"GRUP TOPLANTISI YAPILACAK"

Özel’e, salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı da soruldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis Başkanlığına verdiği dilekçenin hatırlatılması üzerine Özel, grup iç yönetmeliğine göre hareket edildiğini söyledi.

Özel, şu açıklamayı yaptı:

“Arkadaşlar daha önce de ifade etmiştik. Meclis, grup iç yönetmeliğimiz çok açık. Grup başkanlığında herhangi bir boşalma olduğunda kapalı... ‘Yapılan ilk kapalı grup toplantısında derhal yeni grup başkanı seçilir’ diyor. Yenisi seçilene kadar eskisi devam eder kuralı bir başka maddede var. Ben zaten mevcut genel başkan olarak grup başkanlığı görevini sürdürüyordum. Son seçilmiş grup başkanı da benim, 3 yıl öncesinde seçilmiş. Bunun bir boşalma olarak yorumlanma ihtimaline karşı da usulüne uygun bir kapalı grup toplantısı tertip edilmişti. Ve o toplantıda, ilk toplantıda seçilir hükmü gereğince 96 arkadaşımızın 95’inin oyuyla, 15 arkadaşımızın da dilekçeleriyle bildirmesiyle 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik.”

Meclis Başkanlığının süreci tescil ettiğini belirten Özel, şöyle devam etti:

“Burada Meclis Başkanlığına bu yollandı. Meclis Başkanlığı da durumu inceleyerek seçimi tescil etti. Hatta Genel Merkezin başvurusunu da değerlendirdi ve ikisini birden uygulamaya koydu. Benim ‘Genel Başkan’ unvanımı kaldırdılar sitelerinden, çünkü Genel Merkez buraya o kararı yollamıştı. Ve ‘Grup Başkanı’ unvanımı da bu siteye işlediler tekrar. burada herhangi bir tereddüt yok. onun dışındaki, yani bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten.”

Özel, CHP grubunun toplanmasının önünde engel bulunmadığını belirterek, “Bir de Cumhuriyet Halk Partisi grubu burada, milletvekilleri, ve grup kendiliğinden Meclis çalışmaları sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir, her zaman yapabilir. Ondan sonra... öbür... 13:30’da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımız da ilan edildiği gibi yarın yapılacak” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DİLEKÇESİNE YANIT

Bir gazetecinin, parti tüzüğündeki “Grup Başkanı Genel Başkana bağlıdır” ifadesinden hareketle yapılan yorumları sorması üzerine Özel, parlamentodaki grup işleyişinin geçmiş uygulamalarla açık olduğunu söyledi:

“Bundan önce defalarca grup başkanının veya grup yönetim kurulunun çağrısıyla ya da çağrı beklemeksizin rutin toplantılarla bu işler hep yapılmıştır. ayrıca, esasen işin yapısı ve ruhu gereğince, bir mecliste, grupta dokunulmazlık kapsamında değerlendirilen konuşmalardır bunlar ve bu milletvekillerine özgü konuşmalardır. Normalde grup başkanı gruptaki konuşmayı yapar. Genel başkanın grup başkanı olmadığı durumda, genel başkan grup toplantısını onurlandırırsa grup başkanı tarafından kürsüye davet edilir, kürsü kendisine teklif edilir. Bu, genel başkanların milletvekili olmadığı gibi bu saray rejiminin getirdiği ve kötü düzenlemelerden dolayı kaynaklanan bir mesele.”

Özel, geçmişte benzer durumların yaşandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama geçmişte de zaman zaman örneğin partinin başına milletvekili olmayan birisi genel başkan olmuştur. Ve grup başkanlığı seçiminde bazen -CHP’de olmuştur- kurultayda yarışan iki kişiden birisi genel başkan seçilmiştir ama grupta diğeri grup başkanı seçilmiştir parlamento... Bunların hepsinin deneyimlenmiş olduğu bir yerdir. Parlamento tarihi bilinmeden, geçmiş yaşanmışlıklar bilinmeden ve bu konudaki parlamentonun daha önce aldığı kararlar bilinmeden -bu kararlar hep seçilmiş grup başkanı lehine olmuştur- bu tip yaklaşımlar, maalesef, bu birikimlerden yoksun bir heyetin şu anda -bundan Kemal Bey’i kastetmiyorum- genel merkezde bulunuyor olması, meclis tecrübelerinin hiç olmaması, olanların da meclise devamlılık problemlerinin olmasından dolayı, hiç meclis bilmeyenlerin yaptığı açıklamalar. Siz o yönden hani bunu mesleğiniz, göreviniz gereği tekrarladınız, hani soruyu küçümsediğimden değil ama kaynak yeterli donanıma sahip değil.”