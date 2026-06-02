Özgür Özel tüm engellemelere rağmen grup kürsüsünde konuşacak! Tarihi görüntüler...
Son dakika... CHP Lideri Özgür Özel, tüm engellemelere girişimlerine rağmen CHP Grup Toplantısı'nda konuşacak. Salon tıklım tıklım.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Tartışmalı mutlak butlan kararının ardından CHP Lideri Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda konuşacak.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurusuna karşın TBMM, iç tüzük gereği CHP Lideri Özgür Özel'in grup toplantısında konuşmasına karar verdi.
CANLI | 13.17 | SALON TIKLIM TIKLIM
CHP'li vekillerden saatler öncesinden toplantı salonunu doldurdu. Olağanüstü kurultay için de 111 CHP'li vekil, Özgür Özel'e destek vermişti. Eski CHP'li vekiller, belediye başkanları ve parti yöneticileri de grup toplantısında. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav da salonda yer aldı.
CHP'liler, "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "İktidar" sloganları atıyor.
ÖZEL GRUP SALONUNDA
Özgür Özel, grup toplantısı salonuna geldi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi