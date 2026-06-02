Önder Sav 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'nda! Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle tepki gösterdi

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı’na katıldı. Sav, seçilmiş organların yargı kararıyla uzaklaştırılmasına karşı olduğunu söyledi. Sav, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bir yerde bir gücü arkanıza alarak oturabilirsiniz. Tarihte... Tarih haksız güçlülerle, haklı hukuka inananların mücadelesi sergilenerek gelir. Başarıya ulaşanlar daima haklı insanlardır. Haksız güçlülerin tarihte başarı sağladıkları görülmemiştir" sözler ile tepki gösterdi.

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, butlan kararının ardından CHP Lideri Özgür Özel’in ilk grup toplantısı öncesinde Halk TV’ye açıklama yaptı. Sav, 16 yıl sonra ilk kez CHP Grup Toplantısı’na geldiğini belirterek, bunun siyasi bir anlam taşıdığını söyledi.

Sav, CHP’nin krize itilmek istendiğini ifade etti. Partide geçmişte görev yapan isimlere bu dönemde yeni sorumluluklar düştüğünü belirten Sav, Özgür Özel’e destek için Meclis’e geldiğini vurguladı.

"16 YIL SONRA İLK DEFA GELİYORUM"

Sav, CHP’de uzun yıllar görev yaptığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Tabii ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde 70. yılımı dolduruyorum gençlik kollarından bu yana baktığınız zaman. 10 yılı aşkın da genel sekreterlik yaşadım. Cumhuriyet Halk Partisi Akademisinde bulundum. Bu salonda olan pek çok dostumuzun siyasi mücadelesinde katkım olmuştur, yardımım olmuştur.

Böyle bir dönemde, partinin krize itilmesi istenen bir dönemde, ben dahil, geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kademesinde görev yapan insanlara yeni yükümlülükler düştüğünü düşünüyorum. 16 yıldan bu yana ilk defa geliyorum ben buraya. 16 yıldır ben grup toplantılarına hiç gelmedim milletvekilliğinden sonra. Bunun bir anlamı var.”

"HUKUKA AYKIRI BİR KARAR İLE CHP YÖNETİLEMEZ"

Sav, CHP’de kurultaylardan gelen seçilmiş organların tartışmalı bir yargı kararıyla görevden uzaklaştırılmasını kabul edemeyeceğini söyledi.

Sav, hukukçu kimliğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Nedir? Seçilmiş organların, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultaylarından süzülerek gelen seçilmiş organların bir tartışmalı yargı kararıyla yerlerinden uzaklaştırılmalarını içime sindiremem. Ben hukukçuyum. Yıllardır ben baro başkanlığı, Barolar Birliği Başkanlığı yaptım. Yıllardır partide yöneticilik yaptım. Partinin geleneklerinin, yerleşmiş kurallarının, Anayasa Mahkemesi kararlarının, Siyasi Partiler Kanunu'nun, Medeni Kanun'un, Borçlar Kanunu'nun ötelenerek verilen, hukuka aykırı bir karara dayanarak Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin yönetilmesinin imkansız olduğunu düşünüyorum.”

Sav, CHP’de parti tabanının ve seçmenin desteğini alamayan bir yönetimin başarılı olamayacağını belirtti. Ankara’da yapılan bayramlaşma mitingini de buna örnek gösterdi.

Sav, “Keşke bu düşüncemde haksız çıksam diye de endişe ediyorum” diyerek şöyle konuştu:

“Maalesef... Keşke bu düşüncemde haksız çıksam diye de endişe ediyorum. Ama gelişmeler onu gösteriyor ki; partili organların, partili delegelerin, partinin tabanının, bırakın parti tabanını partiye gönül vermiş, oy vermiş insanların gönlünü alamayan bir yönetimin Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmesi mümkün değildir. Son zamanlarda bu ortaya açıkça çıkmıştır. En son geriye doğru baktığımız günlerde Pazar günü yapılan Ankara'daki o bayramlaşma mitingi bunun çok somut bir göstergesi olmuştur.”

SAV'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: "BİR YERDE BİR GÜCÜ ARKANIZA LARAK OTURABİLİRSİNİZ..."

Sav, CHP’de yaşanan tartışmanın sonunda seçilmiş iradenin esas alınacağını söyledi. Güçle makam elde edilebileceğini ancak bunun kalıcı olmayacağını belirten Sav, şu ifadeleri kullandı:

“Bir yerde bir gücü arkanıza alarak oturabilirsiniz. Tarihte... Tarih haksız güçlülerle, haklı hukuka inananların mücadelesi sergilenerek gelir. Başarıya ulaşanlar daima haklı insanlardır. Haksız güçlülerin tarihte başarı sağladıkları görülmemiştir.

Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde de taşlar yerine oturacaktır. Hiç endişe etmesin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki dostlarımız, üyelerimiz, arkadaşlarımız, gönül veren seçmenler. Elbet bir gün kendilerinin seçtikleri yönetim Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağını yönetecektir.”