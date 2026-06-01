TFF 2. Lig ekibi sezon biter bitmez olağanüstü toplanıp adını değiştirdi

TFF 2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor, sezonun sona ermesinin ardından olağanüstü toplandı.

ADINI 'ERZİNCANSPOR' OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Yapılan toplantı sonucunda kulübün ismi değiştirildi. Kulübün yeni adı "Erzincanspor Kulübü" oldu. Toplantıda logonun değiştirilmesi gündeme gelse de herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Erzincanspor'un açıklaması şu şekilde:

Kulübümüzün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, “Anagold 24 Erzincanspor Kulübü" olan kulüp ismimiz, "Erzincanspor Kulübü” olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca, kulübümüzün mevcut logosu 2026-2027 sezonunda herhangi bir değişikliğe gidilmeksizin kullanılmaya devam edilecektir.

Kulübümüz, köklü geçmişinden aldığı güç ve sorumluluk bilinciyle, Erzincan'ı en iyi şekilde temsil etme hedefi doğrultusunda çalışmalarına aynı kararlılık ve azimle devam edecektir.

Alınan kararın kulübümüze, camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ederiz.