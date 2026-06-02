Selahattin Demirtaş'ın son halini Pervin Buldan paylaştı

DEM Partili Pervin Buldan, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevinde tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Buldan, Demirtaş ziyaretinde fotoğraf çektirdi.

"YAPAY ZEKA FOTOĞRAFLARINA KİMSE İTİBAR ETMESİN"

Çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Buldan, "Sevgili Selahattin Demirtaş’ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğrafları yeni elime ulaştı. Yapay zeka fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar." notunu düştü.

Demirtaş'ın son hali şu şekilde görüldü:

"15 YIL OLSA FARK ETMEZ"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Demirtaş ile yaptığı görüşmenin ardından Demirtaş'ın tahliye hakkında "10 yıl yatmakla 15 yıl yatmak arasında hiçbir fark yok' dediğini aktarmıştı.