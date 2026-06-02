Arınma mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun danışmanı çalıştığı gazetenin parasını zimmetine geçirmiş

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararıyla seçilmiş yönetimin yerine gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, partinin arınması gerektiği açıklamalarında bulunmuş ve eleştirilerin hedefi olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun göreve gelişiyle başlattığı görevden almalar ve yeni atamalar da eleştirilerin hedefinde yer alırken Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığına getirdiği Atakan Sönmez hakkında skandal bir iddia gündeme geldi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI ÇALIŞTIĞI GAZETENİN PARASINI ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ

Gazeteci Altan Sancar, paylaştığı bir video ile arınma mesajları veren ekibin parçası olan Sönmez'in 2017 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesi gelirlerini farklı bir banka hesabına yönlendirip oradan da kendi hesabına geçirdiğini söyledi.

Sancar, Cumhuriyet Gazetesi'nin gazetecilerinin tutuklu bulunduğu ve maddi zorluklar yaşadığı bir dönemde ortaya çıkan işlemlerin ardından Sönmez'in Kod 29 (işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle işten çıkarıldığını) ile işten çıkarıldığını ifade etti.

Sönmez hakkındaki iddiayı aktaran Sancar, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanının Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinin gelirlerini farklı bir banka hesabına yönlendirdiği ve bu banka hesabından gelen bu gelirleri kendisine aktardığı ortaya çıktı. 2017 yılından bahsediyorum.

Ve sonra Cumhuriyet Gazetesi yönetimi bunun farkına varıyor. Bakın Cumhuriyet Gazetesi'nin gazetecileri tutukluyken, Cumhuriyet Gazetesi ayakta kalmaya çalışıyorken, maddi gelir bulmaya çalışıyor, ayakta kalmaya çalışıyorken internet sitesinden elde edilen gelirler zimmete geçirilmiş.

Daha sonra da bu Cumhuriyet Gazetesi yönetimi bunu tespit ediyor. Tespit ettikten sonra da bu kişiyi Kod 29 ile -o zaman Kod 29 şimdi Kod 25B- işten çıkarıyor.

Peki bu isim şimdi nerede? Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı.

Bize ahlaktan bahsedenlere bakın."