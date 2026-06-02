Tüm dünya önünde eğiliyor! 'İmkansız' denilen o köprü sonunda açıldı!

İnsanlar, ister insan sınırları ister mekanik ve mimari sınırlar olsun, sınırları aşma ve sürekli bir adım daha ileri gitme eğilimindedir. Tayvan'daki Danjiang Köprüsü de bu şekilde "doğdu" ; sadece büyüklüğü veya seyahat süresini kısaltmasıyla değil, esas olarak yıllarca neredeyse imkansız görünen bir inşaat fikrine dayanmasıyla öne çıkan bir köprü.

Başlangıçta 400 milyon dolara mal olması tahmin edilen köprü, resmi olarak halka açıldı ve Yeni Taipei Şehri'nin Bali Bölgesi'ni Tamsui Nehri'nin ağzı üzerinden Tamsui Bölgesi'ne bağlıyor. Yaklaşık 914 metre uzunluğundaki Danjiang Köprüsü, şu anda dünyanın en uzun asimetrik tek ayaklı kablo gergili köprüsüdür.

Zaha Hadid Architects tarafından tasarlanan Danjiang Köprüsü, geleneksel kablo gergili köprüler için benzersiz bir çözümdür. İki pilon yerine, 450 metrelik ana açıklığa sahip, 200 metre yüksekliğinde tek bir pilon üzerine kurulmuştur .

Bu seçim sadece estetik nedenlerle ve manzaraya görsel müdahaleyi sınırlamak, bölgenin en karakteristik noktalarından biri olan Tamsui Nehri üzerindeki gün batımı manzarasını engellememek için değil, aynı zamanda tek sütunlu tasarımın nehir yatağına ve haliçteki hassas ekosisteme müdahaleyi azaltması nedeniyle de yapılmıştır.

Köprünün asimetrik şekli, projenin bu kadar zor olarak değerlendirilmesinin ana nedeniydi. Yapı, geniş bir açıklığı, tek bir ayağı, sınırlı çevresel yükü ve aşırı deprem olaylarına karşı direnci birleştirmek zorundaydı . Aktif tektonik bölgelerde bulunan Tayvan gibi bir ülkede, deprem kalkanı isteğe bağlı bir detay değil, temel bir gereklilikti.

Bu nedenle, Danjiang Köprüsü, Richter ölçeğinde 7 ve üzeri şiddetteki depremlere dayanabilen karmaşık bir sismik koruma sistemine sahiptir . Dikey kuvvetler, destekler ve kablolar aracılığıyla doğrudan temellere aktarılırken, yatay kuvvetler özel hidrolik amortisörler, sürtünmeli yataklar ve sentetik kauçuk contalar tarafından emilir.

Köprü, etkileyici olmasının yanı sıra, iki bölge arasındaki seyahat süresini yaklaşık 25 dakika azaltarak bölge sakinlerinin günlük yaşamında da önemli bir rol oynamaktadır . Kullanılabilir genişliği 71 metreye ulaşan köprüde, araçlar için bir şerit, yayalar ve bisikletliler için yollar bulunmakta olup, gelecekte tramvay gibi hafif raylı bir hat işletilmesi planlanmaktadır.

İnşaatına 2019'da başlanmış ve ilk hedef 2024'te tamamlanması planlanmıştı. Ancak zorlu hava koşulları, projenin karmaşıklığı ve işgücü sıkıntısı, teslimatı yaklaşık iki yıl geciktirdi.