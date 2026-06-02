Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlan MYK'sı açıklandı

CHP'ye yönelik butlan kararının ardından CHP lideri Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Genel Başkanlık koltuğuna ise yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

Kılıçdaroğlu'nun görevi devraldığından bu yana Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirlemek için çalıştığı belirtiliyordu.

Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu. Kılıçdaroğlu, Parti Sözcüsü olarak eski Milletvekili Müslim Sarı'yı görevlendirdi.

Sarı, "Ekonomi, Dış Politika, Hukuk ve Seçim İşleri birimleri doğrudan Genel Başkana bağlı olarak faaliyet gösterecek olup çalışmalarını oluşturulacak danışma kurulları aracılığıyla yürütülecek" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri şöyle:

• Kemal Kılıçdaroğlu – Genel Başkan

• Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter

• Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman

• Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Ahmet Hakan Uyanık – AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

'HAİN KEMAL' TEPKİSİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müslim Sarı, meydanlarda atılan "Hain Kemal" sloganlarına şöyle yanıt verdi:

"Yakışmayan sloganları izledik, CHP'li olduklarını düşünmek istemiyoruz, eğer CHP'lilerse gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler"

'KURULTAY MÜMKÜN DEĞİL'

CHP lideri Özgür Özel ve partililerin "Kurultay" çağrısına ilişkin soruya da yanıt veren Sarı, "CHP'nin mevcut durumda hangi yöntem kullanılırsa kullansın Kurultay yapma şansı yok. Tedbir kararı olan bir hukuk zemininde Kurultay toplayabilmek mümkün değil" dedi.

Sarı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin, mevcut durumda, yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, kurultay yapma şansı yok. Yani bildiğiniz üzere, ilgili Bölge İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar, ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Yani, henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde, ister imzalar toplansın, ister Parti Meclisi'nden böyle bir karar alınsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız 'Hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz' desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Yani mevcut hukuka göre bu olanaksız.

Aslında imza toplama sürecinde bulunan arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar. Yani imzaları toplayan arkadaşlarımız da aslında bir kurultay toplanamayacağını çok iyi biliyorlar. Biz kurultaya karşı değiliz, kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düşürüldüğü bu cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz. En nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Yani biz elbette kendi partililerimize, kendi delegelerimize, kendi örgütümüze soracağız ne yapacağımızı, ne yapmamız gerektiğini önümüzdeki günlerde.

Kurultayın bir an önce toplanmasını isteyen arkadaşlarımızla beraber de oturup konuşacağız. Bu parti hepimizin partisi. Kimse dışarıda değil, kimse başka partinin üyesi değil. Birlikte iş birliği içinde, diyalog kapılarımız açık sonuna kadar. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak bu diyalog kapılarını sonuna kadar açık tutuyoruz. Mevcut veri durumu, yani burada bir veri durumu var çünkü, bir hukuki durum var, bu hukuki durumu esas alarak nasıl bir yol yürüyeceğimizi hep beraber karar vermek zorundayız.

Ama yani, 'Biz bunu tanımıyoruz, bu hukuku tanımıyoruz' deyince bir yere varamıyoruz. Yani 'Tanımıyoruz' ama orada duruyor. Yani 'Tanımıyoruz' dediğimiz zaman o hukuk oradan ortadan kalkmıyor.

Biz bu süreçleri biliyorsunuz İstanbul'da da yaşadık. Dolayısıyla bu tür zorlamalara gerek yok. Biz arkadaşlarımızla diyalog içinde bu sorunu çözmeye ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne bir kurultay koymaya hazırız. Kapalı değiliz Cumhuriyet Halk Partisi olarak."

'KEMAL BEY HERKESLE GÖRÜŞÜR'

Kemal Bey herkesle görüşür. İmza toplayanlar da bizim delegelerimiz, biz herkesle konuşuruz. Kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği.

Siyasi rekabet olabilir ama partinin kurumsal kimliğine zarar verecek eylemden herkesin kaçınması gerekli."

AYRINTILAR GELİYOR...