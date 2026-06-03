Son Dakika | Reha Muhtar hayatını kaybetti

Kalp yetmezliği teşhisi konulan ve durumu kritik olan Reha Muhtar’ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki hastanede, doktorların gözetiminde tedavisi sürdürülen 66 yaşındaki Muhtar gece saatlerinde hayatını kaybetti.

KALP YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Gazeteci ve sunucu Reha Muhtar, 28 Mayıs'ta Bodrum'da yaşadığı evde rahatsızlanmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk müdahale ve kontroller sonrasında ünlü sunucuya kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu.

Yoğun bakım servisinde tedavisi sürdürülen Muhtar'ın, gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.