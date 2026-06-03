SGK açıkladı: Emeklilere bedava oldu

Ekonomik koşulların ve değişen yaşam standartlarının gölgesinde, emekli vatandaşlarımızın hem bütçelerini hem de fiziki sağlıklarını korumaları her geçen gün daha büyük bir önem kazanıyor. Özellikle yaşla birlikte kendini gösteren kronik ağrılar, eklem rahatsızlıkları ve uzun vadeli sağlık problemleri, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen unsurların başında geliyor.

İşte tam bu noktada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek ve onlara derin bir nefes aldıracak kararın devam edeceğini açıkladı.

SGK, belirli kronik rahatsızlıkların tedavisi için kaplıca hizmetlerini ücretsiz kapsamda tutmaya devam ediyor. "Sağlık Uygulama Tebliği" (SUT) çerçevesinde sunulan bu imkan; sadece tedavi seanslarını değil, ulaşım ve refakatçi masraflarını da kapsayan geniş bir paket sunuyor.

HANGİ HASTALIKLAR KAPSAM DAHİLİNDE?

Kas ve İskelet Sistemi: Romatizmal hastalıklar, kireçlenme ve eklem ağrıları.

Solunum Yolu: Kronik bronşit ve nefes darlığı problemleri.

Dermatoloji: Sedef, egzama gibi kronik cilt sorunları.

Dahiliye: Mide, bağırsak, böbrek ve idrar yolu rahatsızlıkları.

ÜCRETSİZ FAYDALANMANIN 3 KRİTİK ŞARTI

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ya da Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlarının bulunduğu bir sağlık kurulundan rapor alınmalıdır.



Raporun düzenlendiği gün dahil olmak üzere 5 iş günü içinde kaplıca tesisine giriş yapılmalıdır. Bu süre aşılırsa, rapor geçerliliğini yitirmez ancak yeni bir sevk belgesi gerekir.

Tedavinin SGK tarafından karşılanması için tesisin mutlaka Sağlık Bakanlığı işletme iznine sahip olması şarttır.



TEMEL HİZMETLER BEDEVA

SGK Tarafından Ödenenler: Tıbbi banyo/seans ücretleri, mutat taşıt (otobüs/tren) bedeli üzerinden yol masrafı ve günlük iaşe bedeli (gündelik). Eğer raporda "refakatçi zorunluluğu" belirtilmişse, refakatçinin de yol ve gündelik masrafları karşılanır.

Kapsam Dışında Kalanlar: Konaklanan oteldeki lüks harcamalar, oda servisi, ekstra yemekler ve kişisel eğlence giderleri hastanın kendisine aittir.