İBB davasında hüküm giymeden 391 gün yatan Zabıta Müdürü Aplak görevine döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve tam 13 ay boyunca cezaevinde tutulan Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, tahliyesinin ardından eski görevine iade edildi. İBB davasında savcının mütalaasını vermesi sonrası mahkeme heyetinin kararıyla, kendisiyle birlikte toplam 42 sanığın tahliye edildiği duruşmanın ardından serbest kalan Aplak, İBB'nin Edirnekapı’da bulunan Zabıta Daire Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlediği resmi törenle mesaisine kaldığı yerden yeniden başladı. Düzenlenen törene İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB bürokratları ve Aplak’ın mesai arkadaşları katılım gösterdi.

İMAMOĞLU'NUN SELAMIYLA BAŞLADI

Törende kürsüye çıkan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, konuşmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileterek başladı. Aslan, Aplak'ın görevine dönüşüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok güzel bir nedenle bir aradayız. Belediyemizin Avrupa Yakası Zabıta Müdürü, her zaman dürüstlüğüyle ve çalışkanlığıyla gurur duyduğumuz Hakan Aplak, yaklaşık 14 aylık haksız ve hukuksuz bir tutukluluk sürecinin ardından nihayet ait olduğu yerde, aramızda. Bugün, onuruyla ve başı dik bir şekilde görevinin başına dönüyor."

1998'DEN BU YANA İBB KADROSUNDA

Hakan Aplak'ın 1998 yılından itibaren İBB'de görev yaptığını belirten Aslan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Biliyorum; o İstanbulluya hizmet etmeyi; sizler de onun o güven veren duruşunu, dostluğunu ve mesai arkadaşlığını çok özlediniz. Bugün, onca zorluğun, onca haksızlığın ve çekilen bunca hasretin ardından gelen vuslat vaktidir. Hakan Aplak, bir Cumhuriyet evladıdır. 1998 yılından itibaren İBB Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Her zaman devletine ve milletine sadakatle hizmet etmiştir; bugünden sonra da aynı inançla, aynı azimle hizmet etmeye devam edecektir. Evine, yuvana hoş geldin Hakan Aplak. Bu anlamlı günde, benzer haksızlıklara karşı dimdik duran, Anadolu Yakası Zabıta Müdürümüz Nazan Başelli’ye de bir kez daha, kalpten bir hoş geldin demek istiyorum."

"SİLİVRİ'DEKİ İRADEYİ BİZZAT GÖRDÜM"

Aslan, konuşmasında devam eden hukuki süreçlere ve İBB kadrolarına yönelik baskılara da değinerek şunları kaydetti:

"Zor zamanlardan geçiyoruz, farkındayım. Dar zamanlardayız, üzerimize gelindiğini biliyoruz. Ancak dimdik ayaktayız! İnancımızdan, birbirimize olan bağlılığımızdan bir milim bile geri adım atmıyoruz. Sakın ama sakın umudunuzu kesmeyin. Biz kazanacağız. Er ya da geç haklılar kazanacak, adalet kazanacak. Bugün Hakan Müdürümüze kavuştuğumuz gibi, haksızlığa uğrayan tüm yol arkadaşlarımıza da tek tek kavuşacağız. Dün Silivri’deydim. Oradaki o iradeyi, o kararlı duruşu bizzat gördüm. Hepinize İstanbul’umuzun seçilmiş belediye başkanı, ülkemizin yarınlarına olan umudu Ekrem Başkanımızın selamlarını, sevgilerini ve o bitmeyen enerjisini getirdim. Başkanımızın da dediği gibi asla vazgeçmeyeceğiz, hep birlikte başaracağız."

391 GÜNLÜK AYRILIK BİTTİ

Tören sırasında mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde söz alan Hakan Aplak, cezaevinde geçirdiği süreci anlattı. Aplak, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın en zor ve en uzun günlerini yaşadım. Sevdiklerimin bir parçası olmaktan her zaman gurur duyduğum ailemden, tam 13 ay, yani 391 gün, boyunca ayrı tutuldum. Bu zorlu sürecin ardından, bugün yeniden aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duymaktayım."

Duygularını ifade etmekte zorlandığını belirten Aplak, konuşmasını teşekkür ederek noktaladı:

"Yaşadığım bu mutluluğu kelimelerle ifade etmek gerçekten çok zor. Bu zorlu süreçte gücümü; ailemden, sevdiklerimden ve sizlerin bana duyduğu özlem ve güvenden aldım. Bu vesileyle başta Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere hâlâ tutuklu bulunan tüm yol arkadaşlarımızın en kısa zamanda ailelerine ve sevdiklerine kavuşmalarını diliyorum. Bu zor süreçte beni ve ailemi yalnız bırakmayan başta Sayın Başkan Vekilimiz Nuri Aslan Bey olmak üzere tüm yöneticilerimize; desteklerini her an hissettiğim, üniformasını 28 yıldır onurla taşıdığım teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı sunarım."

SORUŞTURMA AŞAMASINDA NE OLMUŞTU? ŞİKAYETÇİNİN OĞLU POLİSLERLE BİRLİKTE SORGULADI

Tüm bu süreç yaşanırken, soruşturma ve gözaltı aşamasında meydana gelen uygulamalar da dava dosyasına yansıdı. Dosyaya giren tutanaklara göre, gözaltı işlemi sırasında şikayetçinin oğlu, polisleri kendi aracına bindirerek Hakan Aplak'ı şahsen sorguya çekti. Mahkemede resmi tutanaklarla heyete sunulan bu olayın ardından, hukuka aykırı bu işlemi gerçekleştirenler hakkında suç duyurusunda bulunulması talep edildi.