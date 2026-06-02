Zam haberi bekleyen emekliye rakam verdi

TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte emekli ve memur zammı için fark netleşmeye başladı. Yılın ilk dört ayında enflasyonun yüzde 14,64'e ulaşmasıyla, Mayıs ve Haziran verileriyle şekillenecek olan nihai tablo merak konusu oldu.

Ekonomist Muhammet Bayram, piyasa beklentileri ve enerji maliyetlerindeki değişimleri baz alarak milyonlarca emekliyi ilgilendiren güncel emekli maaşı hesaplamalarını paylaştı.

ZAM HABERİ BEKLEYEN EMEKLİYE RAKAM VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Yılın Ekonomi Yorumcusu" ödülü verilen Ekonomist Muhammet Bayram, 2026 yılının ilk dört ayını kapsayan kümülatif enflasyonun yüzde 14,64 seviyesine ulaşarak yılbaşında yapılan zamları önemli ölçüde erittiğini belirtti. Gelecek aylara dair öngörülerini paylaşan Bayram, Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,50 ile yüzde 2 aralığında gerçekleşmesini beklediğini ifade etti.

Haziran ayı için ise daha iyimser bir senaryo çizen Bayram, Orta Doğu’daki savaşın tamamen bitmesi ve enerji fiyatlarının düşmesi durumunda aylık enflasyonun yüzde 1 seviyelerine kadar gerileyebileceğine dikkat çekti.

Bu veriler ışığında, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık toplam enflasyon farkının yüzde 18 ile yüzde 19 bandında oluşabileceği öngörülüyor.

Milyonlarca vatandaşın asıl odağı olan "en düşük emekli maaşı" konusunda da tahminler netleşti. Bayram, mevcut durumda 20 bin TL olarak uygulanan taban aylıkların Temmuz başı itibarıyla ciddi bir artış göreceğini iddia etti.

En düşük emekli maaşına yönelik beklentisini rakam vererek açıklayan Bayram, "20 bin TL olan en düşük emekli maaşının Haziran sonu itibarıyla, yani Temmuz başında 23 bin TL ila 25 bin TL arasında oluşacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Temmuz zammının kesinleşmesi için kritik bir eşik olan 5 aylık enflasyon farkı ise 5 Haziran 2026 Cuma günü TÜİK tarafından kamuoyuna duyurulacak.