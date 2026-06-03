Kılıçdaroğlu ile müzakere olur mu? Yeni parti açılır mı? Özgür Özel'den son açıklama

CHP lideri Özgür Özel dün saat 17.45'de CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu Salonu'nda gazeteciler ile sohbet toplantısı düzenledi. Özel burada yaptığı açıklamalar ve gündeme dair sorulan sorulara çok kritik yanıtlar verdi.

KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞME: PARTİ YARARINA OLURSA

Özel, bundan sonra Kılıçdaroğlu ile görüşme olacaksa bunun aracılar üzerinden tarafsız bir şekilde parti yararına olacak şekilde olabileceğini söyledi. "Kılıçdaroğlu ile diyalog kurulur mu?" sorusuna Özel'in verdiği yanıt şu şekilde oldu:

"İki arkadaş görevlendirdik. "Gece görüşelim" dediler. Ya gece kimi bulalım? Sabah on dedik. Sabah yedide bar fedaileri ile geldiler. ABD, İran'la savaşıyor bir yandan, bir yandan görüşüyor. Parti yararına olursa neden görüşülmesin ama aracılar üzerinden, tarafsız. Bizim beklentimiz kurultay. Ben kurultaydan vazgeçtim desem, öfke bana yönelir. Olacak iş değil bu."

"MAALESEF MÜZAKERE KANALI HİÇ AÇILMADI"

Özel, Kılıçdaroğlu ile müzakere yolunun hiç açılmadığını söyledi. CHP Genel Merkez binasının polis tarafından basılmadan bir gece öncesinde Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yapıldığını söyleyen Özel, burada konuşulanları anlattı:

"Bu artık parti içi değil, ülke meselesi. Telefonda konuştuk. "Ne yapmak lazım?" dedi. "Kurultay lazım" dedim. "Yapamazsın diyorlar" dedi. "Yapılır isterseniz" dedim. "En uygun zamanda olsun" dedi. "O zaman en kısa zamanda olsun" dedim. 2023'te dedim ki seçim kaybettik, yas eviyiz. İlk üç gün konuşulmaz dedim. "Kongre yapacağız" deyin demiştim. "Sokakta talep var mı?" dedi. Bir arkadaşımız, "Sen mi adaysın?" dedi. Kemal Bey'in umudun önünü açması lazım dedim. Sözcü'ye çıktı, felaket başladı. Büyük tepkiler oldu ve değişim yolculuğu başladı. Bugün o gün verilen tepkinin sokakta on katı var. Sokağı dinlememek nereye getirecek ortadaydı. Kemal Bey bunu umursamadı. Neden bayram öncesi oldu? Bayramda sönümlenir dediler. Bayram bitti, öfke büyük. Bu öfke bitmez. Seçmen Kemal Bey'le empati yapmaz. Küskünlük olur, partiye antipati olur. Bir butlancı empati beklemesin. Onaramayacakları yara açar partiye."

"YENİ PARTİ OLMALI AMA FELAKET SENARYOSU İÇİN DÜŞÜNDÜK"

Butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun kurultaya da mesafeli olmasının ardından ortaya yeni parti iddiaları atıldı. Bunun 'felaket senaryosu' üzerinden planlandığını aktaran Özel, CHP'yi bırakmak gibi durumlarının olmadığını söyledi:

"Yeni bir parti olmalı ama bu felaket senaryosu için düşündük. Butlan yaptı, baskın seçim yapıyorsa mesela. Yeni parti yoksa şok yaşarsın ama butlan geldi. Başka taraf yerine en kötü senaryoda kullanılmak üzere dedim. İkinci parti hazır olmalı belki ama bizim CHP'yi bırakıyoruz diye bir durumumuz yok. Biz partide mücadele edeceğiz. Şu an parti zaman kaybediyor. Seçim yaklaşıyor her gün. Sandık görevlilerimi atamışım, bu iş duracak şimdi. Parti kan kaybetmiyor, zaman kaybediyor. Özgür Özel arkadaşlarıyla partisinin içinde çünkü. TGRT ekranından çağrı yapıyorlar. Kişisel oyunuz var, gidin diye. Sana ne? Burayı bırakıp başka mücadele mi vereceğiz? Hakaret ettikleri Kemal Bey'e başka dil geliştirmişler. 5 Kasım'dan beri CHP'yi yöneten akıl beklenen gibi olmadı. Onların işine geldiği gibi olmadığı için hedefteyiz. İddianız varsa problem oluyor."

BUNDAN SONRAKİ YOL HARİTASI NASIL OLACAK?

Özel'e, "Butlan kararı neden çıktı ve bundan sonra muhalefetiniz nasıl olacak?" sorusu da soruldu. Özel bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Hukuk devleti olsa butlan çıkmazdı. Mahkeme kararına toplumsal tepki oldu. Bazı vekiller bayramlaşmada sorulara cevap verememiş AK Parti'deki programda. Duydum bunları. İleride butlan ile çalışan kimsenin yakınları bugünleri savunamayacak.

"Diktatörle müzakere değil, mücadele olur" diyorlardı. Şimdi gördük nasıllar. Bu iktidara muhalefet etme imkânları kalmadı. Biz parti kursak bize yaparlar. Son anket, Necdet Saraç; bakın ne durumda. CHP 5 buçuk puan önde. Yeni parti 35 gibi. Oradan muhalefet çıkmaz."

ÖZEL İÇİN HAZIRLANAN FEZLEKELER: KENDİM İÇİN ENDİŞEM YOK

Özel, kendisi için hazırlanan fezlekeler hakkında sorulan, "Dokunulmazlık endişeniz var mı?"sorusunu yanıtladı.

"Gerilim hep olur ve dokunulmazlık konuşulur, fezleke haberi hep olur. Kendimle ilgili bir endişem yok ama hukuk açısından endişem var. Kamu düzeni ortadan kalkar bu düzen değişmezse. Ceza davasını beklemediler. Yapılan bir hukuksuzluk. Çok partili sistem için endişeliyim, demokrasi açısından."

"PARTİNİN BUTLAN YÖNETİMİ SAVCILIK VE BAKANLIKLA OYUN PLANI İÇİNDE"

Partiye atanan butlan yönetiminin savcılık ve bakanlıkla oyun planı içinde olduğunu ifade eden Özel, Kılıçdaroğlu'nun avukatının Yargıtay'daki başvuruyu çekmesi halinde kurultayın yapılabileceğini, mevcut tıkanıklığın ancak Yargıtay kararı ile açılacağını söyledi:

"Partinin butlan yönetimi savcılık ve bakanlıkla oyun planı içinde. Biri sıkışınca diğeri yetişmeye çalışıyor. Bin delege notere gidiyor. 550 sayısı ne zaman olur denmişti, üç gün dedim. Ben, öğle saatinden 550'yi geçmiştim. Şu an 804 net imzalı kurultay talebi var. Karşımızda meşru takip yok. Karar kesin değil, kurultay olmaz diyorlar. Bu, Yargıtay başvurusuna bağlı. Avukatın Yargıtay'daki başvuruyu çeksin, kurultay yapsın; yolu var ama iyi niyet olsun. Tandem oynanıyor, büyük bir sahtekârlık var. İktidar, benle ilgisi yok diyor; neden bakan açıklama yapıyor? İstanbul’a tedbir koymuyorlar. En problemli karar, siyasi tarihte. Biz tüm yolları deneyeceğiz. AYM kararı var. Siz yapın, mahkeme engel olsun; siz önce yapın, kurultaya gitme yolunu deneyin. Yargıtay'ın bir an önce karar vermesini bekliyoruz. Bu tıkanıklık, Yargıtay kararı ile açılabilir. Sokağa rağmen siyaset olmaz. Sokağın değişim talebini duyuyorum demiştim ben. Delegeler şöyle slogan başlattı: "Delege, sokağın sesini dinle" demişti ve gün boyu o slogan atıldı. Kimin ne dediği, ne kumpas kurduğu önemli değil; sokak kazanır. Ali Karaali geldi, bir delege bugün helallik istedi. Kemal Bey'e oy vermeyeni eleştiriyordu, ilk imzayı o attı. En katı delegeler ilk imzaları atıyor. Bu rüzgârın karşısında kimse duramaz. Partiye oy kaybettirir ama telafi ederiz."

KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMI: KEMAL BEY HER SABAH PARÇALARI YOKLAMALI

Kılıçdaroğlu yönetimi dün 19 kişilik A takımı kadrosunu duyurdu. Özel, bunun 7 kişi olarak açıklanmasını planladıklarını ancak 19 kişi olarak duyurulmasını, "Yanındaki kişileri MYK yapmadan tutamıyorsun" olarak ifade etti:

"Beklenen oldu. Dört beş arkadaş kabul etmemiş, tarihi bir duruş göstermişler. Listeyi gördüm. Liste bu çaresizliği çağrıştırıyor. Siz 7 kişi açıklayacağım deyip 19 kişi açıklıyorsanız, yanındaki kişileri MYK yapmadan tutamıyorsun demek. Mutlak sadakat değil, görev üzerinden sadakat bu. 12 tane oynayan parça var demektir. Kemal Bey her sabah parçaları yoklamalı."

Özel, kurultay davasının itirafçılarından Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık'ın da Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında olması hakkında, "Karşı tarafın uyanık olduğunu gösterir" değerlendirmesini yaptı.

İMAMOĞLU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILIR MI?

Özel'e butlan yönetiminin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve aynı zamanda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görevden uzaklaştırıp uzaklaştırmayacağı ihtimalini sordu. Özel bu soruya net yanıt verdi:

"PM'den sevk gerekir, o olmaz. Defalarca Ekrem Bey'e "Biz bir olalım" dediler. Sandık kurduk, Ekrem Bey'e oy verdiler. İktidar medyası para milyon çıkacağını söylüyordu. O gün söylenirken suçsuz olan Ekrem, hepsi yalan çıktı ve itirafçılar dökülürken şimdi ne oldu, Ekrem Bey hırsız oldu? Ben baktım gözüne. Ekrem Bey'e, "Boğazımdan haram geçmedi" dedi. Ben o günden beri inanmıyorum."

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISI YAPMAYA GELİRSE...

Özel, son grup toplantısının ardından Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmaya gelmesi ihtimalinin sorulmasına, "Bugün gördünüz, öyle bir atmosfer var mı?" sözleri ile yanıt verdi.

HAFTAYA GRUP TOPLANTISI YOK

Özel bir sonraki hafta grup toplantısının Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümüne denk geldiği için olmayacağını söyledi: Meclisin muhatabı grup yönetimidir. Meclis, vekil dışındakileri muhatap alamaz. İlk kez grup başkanı, genel başkan farklı değil ki. Grup başkanı toplantı yapabilir. Grup başkanı seçildim. 111 vekille bir tutum sergiledik. Ben genel başkanım, grup yaptırmam demek doğru değil. Atanmış genel başkan grup yaptırmazsa parti düşüşe geçer. Biz siyasete devam edeceğiz. Haftaya grup olmaması lazım. Ferdi Zeyrek ölüm yıldönümü Manisa'da olmalı. 16 Haziran'da yaparız.

"ERDOĞAN YARIN YANILDIM DESE ŞAŞIRMAM"

Butlan kararından sonra Erdoğan bu konuda taraf olmadıklarını ve olmayacaklarını söylemişti. Özel, "Erdoğan yarın "Yanıldım" derse şaşırmam. Butlan kararı en büyük hata. Yakında ülke hak ettiği muhalefete kavuşacak diyor. Görüyoruz ki tercih ettikleri muhalefet gelmiş. Erdoğan kendini ihbar etti. Biz sokağa çıkınca güvenlik güçlerini karşıya koyuyorlar. Biz dikkatliyiz, kimsenin burnu kanamıyor." yorumunu yaptı.

"BAHÇELİ'NİN DEĞERLENDİRMELERİNİ DEĞERLİ BULUYORUM"

Özel, MHP lideri Bahçeli'nin değerlendirmelerini değerli bulduğunu söyledi. Bakanların da dün Bahçeli'yi ziyaret etmesine değinen Özel şöyle konuştu.

"Daha önce bizim babaocağına gelmişlerdir. Umarım Devlet Bey bu durumdan duyduğu rahatsızlığı anlatmıştır. Devlet Bey'in değerlendirmelerini değerli buluyorum. Devlet geleneğinde olmayan bu tip işler... Adalet Bakanı'nın yargı kararı sonrası çıkıp karar güzellemesi yapması gösteriyor ki bu korkunç sürece imzasını atmış oldu. Kuvvetler ayrılığının birliğe dönüştüğüne dair imzadır o basın toplantısı."

FETÖ ARTIĞI İFADESİ

"Üzüldüm, kırıldım gibi bir şey değil. Bu lafları iktidar medyası Kemal Bey'e yöneltirdi. İfadeler değişmemiş, bu sefer Kemal Bey söylüyor. 15 Temmuz gecesi tutumumuzu biliyorsunuz. Kemal Bey tank yanından sıvıştı dediler. Özgür Özel'in tutumunu ayrı tutarız dediler. Sümerbank diyor. Ben 2011'de vekil oldum. O dönem biri ifade verdi ama takipsizlik verildi, tutarsızlık çünkü. Bunu Sabah Gazetesi almış, öyle diyor. En büyük memnuniyetim göz önünde oldu. FETÖ mağdurları, Türkiye'de FETÖ'cü son kişi Özgür Özel dediler. Sabah Gazetesi ne? Biz Ergenekon'a gittik. Kumpas oldu, takip ettik. Rapor ve kitap çıktı. Balyoz kumpası adını koydu ve bize parti içinden gitmeyin dediler. Biz her şeye rağmen gittik. Casusluk davası hakkında Meclis'te konuştum. Söylenmeyecek birine söylüyorlar. Buna tenezzül edilmesi, Kemal Bey'e diyemem; Sabah Gazetesi ne kadar acz içindeler."

KASET MESELESİ VE ÖZKAN YALIM ARŞİVİ OLDUĞU İDDİALARI



"Öyle bir şey yok. Cümle âlem biliyor. Bu, baş edemeyenlerin kendi psikolojik yöntemleri. Bunları gördükçe midem bulanıyor. Siyasi muhatap istiyor insan. Yarın getirsin fezleke, yarın kaset getirsin; bırakayım ya. Ben açığım, olacak bu mu olur? Ne oldu benzinlik, ne yaptılar? Döndürdüler. Bir kurgu ile komik şeyler yazıyorlar. Ben Akın Gürlek kadar kuralsız rezalet...

Hani ne oldu voleybolcu? Hani tamamen iftira, soytarılık. Hayatımda ilk kez öfke biriktiriyorum. Ölmüş kadına iftira, akıl almaz."

MUTLAK BUTLAN SİYASİ PARTİLERİ NASIL ETKİLER?

"Neresi işine gelirse o kadar iptal eder. Hiçbir kuralının olmadığı. Sadece delege imza veriyor diye savcılık ne yapıyor? Ankatafa zaten yürüyor. Yetkisiz şekilde takılan birileri. Neden bunlar? Erdoğan rejimi tarafından hukuksuz yetkilendirilenler siyasi bir partiyi felç etmeye çalışıyorlar. Bunun yolu omurga kurmaktır. Bu partinin omurgası örgütüdür. Örgüt kimden yana, ona bakacaksınız.

Yarın CHP iktidar oldu diyelim, AK Parti kongresini iptal ettirdi. Ne düşünülür? Böyle sistem olur mu?

BASKIN SEÇİM

"Baskın seçim derlerse ilk oyu ben veririm."