Ferdi Zeyrek'in kızı sessizliğini zehir zemberek sözlerle bozdu! Çirkin karikatürü çizen butlancı çıkmıştı

Merhum Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, babasının yaşam mücadelesi verdiği günlerde ‘Çarpıldı’ karikatürünü çizen kadının CHP Genel Merkezi’nde ‘butlan kutlaması’ yaptığının ortaya çıkmasının ardından sessizliğini bozdu. Zeyrek, yapılan paylaşımları hatırlatarak sert tepki gösterdi.

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken bir tepki gösterdi.

Zeyrek, babasının hastanede yaşam mücadelesi verdiği günlerde atılan manşetleri, çizilen karikatürleri ve yapılan paylaşımları unutmadığını belirtti.

CHP Lideri Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'ne polis girmesinin ardından içerin girip 'çikolata dağıtımı' yapan kadının, Ferdi Zeyrek için 'Çarpıldı' karikatürü çizen kişi olduğunu açıkladı. Söz konusu karikatür AKP medyasından Yeni Akit'te yayımlanmıştı.

Nehir Zeyrek, o günlerde yaşananlara ortak olduğunu söylediği kişilerin CHP Genel Merkezi’nde bulunmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Zeyrek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Babam yaşam mücadelesi verirken atılan manşetleri, çizilen karikatürleri ve yapılan paylaşımları unutmadım.

O gün hastane koridorlarında bir mucize bekleyen bir aile ve yüzbinler vardı. Biz nefesimizi tutmuş bir haber beklerken, bazıları acımızla alay etmeyi tercih etti. Bugün ise o günlerde bu vicdansızlığa ortak olan insanların "evimiz" dediğimiz baba ocağında bulunmalarını görmek bizi çok üzdü.

Ablam olarak gördüğüm Gülşah Dubay'a yapılanları da babama yapılanları da, yas tutan insanlara reva görülenleri de unutmadım.

Bazıları zaman geçince her şeyin unutulacağını sanıyor ama yanılıyorlar.

Gün gelir, devran döner. Herkes söylediği sözün, attığı manşetin ve yaptığı tercihin karşısında durmak zorunda kalır.

Ve bilinmesini isterim ki; ne babama yapılan saygısızlığı, ne Gülşah ablama yaşatılanları, ne de acımız üzerinden kurulan vicdansızlığı unutacağız"