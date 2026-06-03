Son Dakika | YSK mutlak butlan başvurusunun gerekçesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin mahkeme kararına yapılan itirazların gerekçesini açıkladı. Kurul, istinaf mahkemesinin “mutlak butlan” gerekçesiyle verdiği kararın denetlenmesinin kendi görev alanında olmadığını belirtti.

YSK kararında, siyasi parti kongrelerinde kurulun yetkisinin seçim günü yapılan oy verme, sayım ve döküm işlemleriyle sınırlı olduğunu, usulsüzlük iddialarının ise sivil mahkemelerin alanına girdiği ifade edildi.

Kurul, CHP’nin “mahkeme yetki gaspı yaptı, karar yok sayılsın” talebini de kabul etmedi. YSK, asliye hukuk ya da istinaf mahkemelerinin kararlarını inceleme, bozma veya geçersiz sayma yetkisinin kendisinde bulunmadığını belirtti. Bu tür kararların denetim merciinin Yargıtay olduğu kaydedildi.

Mahkeme, CHP Lideri Özgür Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun tedbiren göreve iadesine ilişkin kararını uygulanması için YSK’ya da göndermişti. YSK ise bu yazıyı işlem yapmadan mahkemeye iade etti.

Kurul, mahkeme kararlarının nasıl uygulanacağının kanunlarda düzenlendiğini hatırlattı. YSK, mahkeme kararlarını uygulama görevinin icra dairelerine ait olduğunu, kendisinin bu konuda icra makamı olmadığını bildirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu adına başvuru yapan avukat Kadri Gökhan Sultan’ın, CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nun görevden alındığı ve dilekçelerinin dikkate alınmaması gerektiği yönündeki başvurusu hakkında ise ayrıca karar verilmedi. YSK, ana başvurunun görev alanına girmediği gerekçesiyle reddedildiğini belirterek bu konuda ek karar verilmesine gerek görmedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iddiaları değerlendirerek kurultayın ve Özgür Özel yönetiminin iptaline karar vermişti. Mahkeme, kurultay öncesi durumun yeniden geçerli sayılması ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun tedbiren göreve iade edilmesi yönünde hüküm kurmuştu.

Bu kararın ardından CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK’ya başvurdu. Yakupoğlu, mahkeme kararının uygulanamayacağını savundu ve seçilmiş yeni yönetim ile kurultayların geçerli sayılmasını talep etti.

YSK ise yaptığı değerlendirmede, mahkeme kararını bozma ya da uygulama yetkisi bulunmadığını belirterek CHP’nin itirazını reddetti.