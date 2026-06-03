Seçmenin iradesini hiçe sayıp koşa koşa AKP'ye geçmişti! Burcu Köksal apar topar yıllık izne çıktı

Afyonkarahisar Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı, geçen ay AKP'ye geçen Belediye Başkanı Burcu Köksal yıllık izin kullanması sebebiyle yokluğunda gerçekleştirildi. Başkanlığı CHP'den ayrılarak bağımsız üye olan Gökhan Günal'ın yürüttüğü toplantının açılışı, CHP'li üyelerin Burcu Köksal'a yönelik tepki ifadeleri içeren dövizli protestosuna sahne oldu. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantının en kritik anı, CHP’li Kemal Demirkırkan'ın söz almasıyla yaşandı.

"BU KONUŞMAYI 68 BİN KİŞİ ADINA YAPIYORUM"

Başkan Burcu Köksal ve bazı meclis üyelerinin parti değiştirmesiyle ilgili konuşmak isteyen CHP’li Kemal Demirkırkan, bu konuşmayı kendi adına değil, son yerel seçimde CHP’ye oy veren seçmenler adına yapmak istediğini vurguladı. Demirkırkan meclis kürsüsünden şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuşmayı kendi adıma değil, son yerel seçimde CHP’ye oy veren 68 bin kişi adına yapıyorum. Değişim isteyen, değişim için oy veren on binler adına yapıyorum. Belediye başkanı ve meclis üyelerinin parti değiştirmesi sonrasında oy veren insanlara şunu söylemek istiyorum: Kapalı kapılar ardında atılan bir imza ile sizin verdiğiniz karara uyulmadı. Ancak sandık hiçbir şeyi unutmaz."

'SİYASİ PR' GEREKÇESİYLE MÜDAHALE

Demirkırkan sözlerine devam ettiği anda meclisi yöneten Gökhan Günal araya girerek, "Burada bulunmayan sayın belediye başkanımız adına konuşma yapmanız uygun değil" dedi. Bunun üzerine Demirkırkan, "Siz buradasınız. Siz de ayrılanlar arasındasınız. Müsaade edin bitireyim" karşılığını verdi.

Yaşanan diyaloğa rağmen Günal, Demirkırkan’ın konuşmasına devam etmesine izin vermedi ve şu karşılığı verdi:

"Bu paylaşımlarınızı, bu konuşmalarınızı sosyal medya hesaplarınızdan yaptınız günlerce. Benim kanaatimce siz burada siyasi PR çalışmanızı yapıyorsunuz. Aşağı inin, basın toplantınızı orada yaparsınız. Sesinizin yüksek çıkması sizin haklı olduğunuz anlamına gelmiyor. Biz burada Afyon halkına nasıl hizmet ederiz, bunu konuştuk. Memleketin menfaati ile ilgili, proje ile ilgili konuşacaksınız buyurun. Ama burada Burcu Köksal yokken, kendisinin siyasi tercihlerinden dolayı sizin kendi siyasi PR çalışmanıza müsaade etmeyeceğim.."

"CHP'DEN AYRILDIĞINIZ İYİ OLMUŞ DOĞRU YERDESİNİZ"

Mecliste bulunan basın mensuplarına "Görüyorsunuz, bizim konuşmamıza izin verilmiyor" diye seslenen Demirkırkan'ın, "Basın mensubu arkadaşlar, biz buradayız açıklamamızı yapacağız" sözleri üzerine Günal toplantıyı bitirdi. Demirkırkan kapanışta Günal’a yönelik, "Tebrik ediyorum, bu düzgün demokratik yönetiminizden dolayı. CHP’den ayrıldığınız iyi olmuş, doğru yerdesiniz" ifadelerini kullandı.

MECLİS SALONUNDA VE KORİDORLARDA GERGİNLİK

Toplantı boyunca sadece kürsüde değil, meclis sıralarında ve koridorlarında da tansiyon yüksek kaldı. Oturum sırasında AKP'li Mahmut Emin Birliktir ve CHP'li Mevlüt Varol arasında tartışma yaşandı. Araya giren diğer meclis üyeleri gerginliği büyümeden önledi.

Bazı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından oturuma verilen arada ise tartışmalar koridora taşındı. Toplantıyı takip etmek için binaya gelen eski CHP Tatarlı Belde Başkanı Süleyman Köksal (Burcu Köksal'ın AKP'ye geçişinin ardından görevinden istifa eden kayınbiraderi) ve Burcu Köksal'ın şoförü ile CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz ve CHP'li meclis üyesi Kemal Demirkırkan arasında tartışma çıktı. Bu gerginlik de araya girenler tarafından sonlandırıldı ve toplantı diğer maddelerin görüşülmesiyle devam etti.

CHP'DEN BELEDİYE ÖNÜNDE TEPKİ VE YENİ MECLİS TABLOSU

Gerginliklerin gölgesinde tamamlanan meclis toplantısının ardından CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz ve beraberindekiler belediye binası önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Köksal’ın AKP’ye geçişine dair konuşma yapmak isteyen CHP’li meclis üyelerine söz hakkı tanınmaması ve toplantıdaki tutum eleştirildi.

Başkan Burcu Köksal ve 5 CHP'li üyenin AKP'ye geçişi, 2 CHP'li üyenin de bağımsız yola devam etme kararı sonrası oluşan Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin yeni aritmetiği ise toplantının arka planındaki temel unsuru oluşturdu. Yaşanan bu transferlerin ardından Burcu Köksal ile birlikte meclisteki AKP'li üye sayısı 18'e yükselirken, CHP'li üye sayısı 16'ya düştü. Yeni tabloda mecliste 2 bağımsız ve 2 de MHP'li üye bulunuyor.