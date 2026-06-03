CHP'li üç isim Özel'in ardından Kılıçdaroğlu ile görüşecek! Gürsel Erol, Engin Altay, Ali Öztunç...

CHP için verilen butlan kararının ardından Kurultay çağrısı yapan CHP'li isimler Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, CHP Lideri Özgür Özel ile yaptıkları görüşmelerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşmek için genel merkez binasına gitti.

Butlan kararının verilmesinin ardından CHP'li vekillerin çok büyük bir kısmı derhal kurultaya gidilmesi yönünde çağrıda bulunmuş, ortak bir bildiriye imza atmışlardı. Bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu'na yakın oldukları ifade edilen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da partinin bu sıkıntıyı atlatması için kurultayı işaret etmişti. 3 isim dün CHP lideri Özgür Özel’in daveti üzerine TBMM’de bir araya gelmişti.

BUGÜN DE KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMEYE GİTTİLER

3 vekil dün akşam Özgür Özel ile buluşmalarının ardından bugün Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti. Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmeden çıkacak sonuç milyonlar tarafından merak ediliyor. 3 ismin yaptıkları görüşmenin ardından bir açıklama yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

"MÜZAKERE KANALI HİÇ AÇILMADI"

Özel dün gazeteciler ile yaptığı görüşmede Kılıçdaroğlu ile müzakere kanalının hiç açılmadığını söylemişti.

"Bu artık parti içi değil ülke meselesi. Telefonda konuştuk ne yapmak lazım dedi kurultay lazım dedim yapamazsın diyorlar dedi yapılır isterseniz dedim en uygun zamanda olsun dedi o zaman en kısa zamanda olsun dedim. 2023'de dedim ki seçim kaybettik yaş eviyiz ilk üç gün konuşulmaz dedim kongre yapacağız diyin demiştim. Sokakta talep var mı? dedi. Bir arkadaşımız 'sen mi adaysın' dedi.

Kemal beyin umudun önünü açması lazım dedim. Sözcüye çıktı felaket başladı büyük tepkiler oldu ve değişim yolculuğu başladı bugün o gün verilen tepkinin sokakta on katı var. Sokağı dinlememek nereye getirecek ortadaydı Kemal bey bunu umursamadı. Neden bayram öncesi oldu bayramda sönümlenir dediler bayram bitti öfke büyük. Bu öfke bitmez. Seçmen Kemal beyle empati yapmaz. Küskünlük olur partiye antipati olur. Bir butlancı empati beklemesin. Onaramayacakları yara açar partiye."