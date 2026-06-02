Korumaların itip kaktığı isim Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında!

Yargının "mutlak butlan" kararının ardından CHP'de genel başkanlığa getirilen Kılıçdaroğlu, partinin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini belirledi. Listede, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nun korumaları tarafından itip kakılan kurultay davasının itirafçılarından Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık'ın da yer alması dikkat çekti.

GENEL MERKEZDEKİ BAYRAMLAŞMADA TARTAKLANMIŞTI

Ahmet Hakan Uyanık, mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından polis zoruyla boşaltılan CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylarla gündeme gelmişti.

Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programının yapıldığı gün (30 Mayıs) yaşanan arbedede Uyanık, korumalar tarafından tartaklanmıştı.

KURULTAY DAVASI İTİRAFÇISININ OĞLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Korumalar tarafından tartaklanan Ahmet Hakan Uyanık'ın, kurultay davasının itirafçılarından Veysi Uyanık'ın oğlu olduğu biliniyor. Yeni açıklanan MYK listesiyle birlikte Ahmet Hakan Uyanık, 'Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı' oldu.

DAHA ÖNCE DE PARTİ MECLİSİ LİSTESİNDEYDİ

MYK'da göreve getirilen Uyanık'ın yönetimdeki varlığı yeni değil. Ahmet Hakan Uyanık, daha önce "mutlak butlan" kararı sonrası oluşturulan Parti Meclisi listesinde de yer almıştı.

Açıklanan MYK listesinde şu isimler yer alıyor:

Rifat Turuntay Nalbantoğlu (İzmir Milletvekili) - Genel Sekreter

Orhan Sarıbal (Bursa Milletvekili) - Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu (Ankara Milletvekili) - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı/Sayman

Müslim Sarı (İstanbul Milletvekili) - Parti Sözcüsü ve Yerel

Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Semra Dinçer (Ankara Milletvekili) - Yurtdışı Örgütlenmeden

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Demir (Ankara Milletvekili) - Medya ve Halkla İlişkilerden

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (Ankara - Milletvekili Adayı / Parti Meclisi

Üyesi) - Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cemal Canpolat (İstanbul - Eski İl Başkanı / Milletvekili Adayı) -

İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan

Yardımcısı

Necdet Saraç (İstanbul - Milletvekili Adayı) - Sosyal Politikalardan

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya (Ankara Milletvekili) - Eğitim Politikalarından Sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Efe Uyar (Parti Meclisi / MYK Üyesi) - Gençlik Politikalarından

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek (İstanbul Milletvekili) - Kültür ve Sanat

Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Devrim Barış Çelik (İzmir - Milletvekili Adayı / Parti Meclisi Üyesi) -

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Hakan Uyanık (Parti Meclisi Üyesi) - Arge ve Üretim

Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Nevaf Bilek (Siirt - Milletvekili Adayı / Parti Meclisi Üyesi) - Bölgesel

Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci (Parti Meclisi / Sendika Sorumlusu) - İşçi Sendikaları

ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Tahsin Tarhan (Kocaeli Milletvekili) - Sanayi ve Ticaret

Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul Milletvekili) - İnsan Hakları ve

Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı