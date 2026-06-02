Mutlak kayıp! CHP'ye butlan kararı sonrası rezervlerde sert düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde tutulan haftalık para ve banka istatistik raporları, rezervlerdeki sert düşüşü ortaya çıkardı.

Ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik mutlak butlan hukuki kararının alındığı o kritik virajda, merkez bankasının koruma kalkanı olan rezerv miktarlarında sert bir gerileme görüldü.

Rapora göre, bankanın brüt rezerv dağları sadece bir haftalık zaman zarfında 8,4 milyar dolar birden eksilerek 22 Mayıs haftası itibarıyla 160,2 milyar dolar seviyesine kadar geriledi.

Yaşanan bu büyük finansal çöküş öncesindeki bir önceki haftalık periyotta ise brüt rezerv stoku 168,6 milyar dolar bareminde konumlanıyordu.

NET REZERVLER DE BORÇ SARMALINDA HIZLA ERİDİ

Rezerv havuzundaki erime dalgası yalnızca brüt rakamlarla da sınırlı kalmadı. Merkez Bankası'nın kendi öz mal varlığını sembolize eden net rezerv yapısında da çok ciddi bir aşınma oldu. Aynı izleme takvimi içerisinde kurumun net rezerv miktarı, 52,1 milyar dolar seviyesinden 47 milyar dolara kadar düştü.

KASADAKİ EMANET PARALAR ÇIKINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Piyasaların, analistlerin ve yabancı yatırımcı gruplarının en hassas gösterge olarak kabul ettiği swap (para takası) maliyetleri hariç net rezerv pozisyonu ise psikolojik sınır olan 30 milyar dolar barajının da altını gördü.

Kayıtlara geçen son makroekonomik bilanço verilerine göre, 22 Mayıs haftasında swap işlemleri dışarıda bırakılarak hesaplanan yalın net rezervler 28,7 milyar dolara kadar gerileme kaydetti.

Oysa bir önceki haftalık dönemde swap hariç net rezerv pozisyonu 37,2 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Tek bir hafta içerisinde meydana gelen bu çok yönlü milyarlık kayıplar, piyasadaki döviz likiditesi üzerindeki baskıyı hat safhaya çıkardı.